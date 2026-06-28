Conmoción en localidad entrerriana por la muerte de un DT durante un partido de fútbol senior

La muerte de Diego Pérez provocó una profunda conmoción en Basavilbaso, luego de que el reconocido profesor de educación física, exconcejal y director técnico sufriera una descompensación mientras disputaba un encuentro correspondiente al Torneo de Fútbol Senior.

El hecho ocurrió este sábado en las instalaciones del club Ferrocarril Rocamora, donde Pérez participaba del certamen junto a otros jugadores. Pese a la asistencia que recibió en el lugar, falleció, causando un fuerte impacto entre quienes presenciaban el partido.

La noticia rápidamente se propagó por la ciudad y generó numerosas muestras de pesar de vecinos, instituciones y referentes de distintos ámbitos que destacaron su trayectoria y compromiso con la comunidad, publicó La Pirámide.

Una vida dedicada al deporte y a la comunidad

Diego Pérez era ampliamente conocido en Basavilbaso por su labor como profesor de educación física, actividad que desarrolló durante años formando a niños y jóvenes.

Además de su carrera docente, tuvo una activa participación en la vida pública como exconcejal y también se desempeñó como director técnico, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el deporte local.

Integrante de una tradicional familia de la ciudad, era reconocido por su permanente participación en actividades sociales, deportivas y comunitarias, donde supo ganarse el afecto y el respeto de quienes compartieron distintos espacios con él.

Mensajes de dolor y acompañamiento

Tras conocerse el fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de condolencias y acompañamiento dirigidos a su familia y seres queridos.

Instituciones deportivas, amigos y vecinos expresaron su pesar por la partida de quien era considerado un hombre comprometido con la educación, el deporte y el crecimiento de Basavilbaso.

Su fallecimiento dejó un profundo vacío en la comunidad, que lo recordó por su calidad humana, su vocación de servicio y el legado construido a lo largo de los años.

La ciudad acompaña a su familia en este difícil momento, mientras despide con pesar a una figura muy querida que dejó una huella tanto dentro como fuera de las canchas.