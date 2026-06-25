Mundial 2026: advirtieron que el estrés durante los partidos puede aumentar el riesgo cardiovascular

El estrés durante los partidos del Mundial puede generar consecuencias sobre la salud cardiovascular, especialmente en personas con hipertensión, antecedentes cardíacos o factores de riesgo. Así lo explicó el cardiólogo Alejandro Viera, quien dialogó con Elonce y brindó recomendaciones para prevenir complicaciones durante una época en la que las emociones suelen intensificarse.

El especialista señaló que el fútbol, y particularmente una Copa del Mundo, constituye una situación excepcional de estrés. "Es una situación especial que se da cada cuatro años y existen enfermedades y acontecimientos cardiovasculares que pueden ocurrir por el estrés que genera el fútbol", afirmó.

En ese sentido, recordó estudios realizados durante anteriores mundiales que evidenciaron un incremento de infartos de miocardio y otros eventos cardíacos durante encuentros de alta tensión.

Estudios que relacionan el fútbol y los eventos cardíacos

Viera mencionó que durante el Mundial de Francia 1998, especialmente en el partido entre Argentina e Inglaterra definido por penales, se registró un importante aumento de enfermedades cardiovasculares en Inglaterra.

También recordó que durante el Mundial de Alemania 2006 se observaron incrementos similares en los eventos cardíacos durante partidos de máxima tensión. "La situación de estrés existe y fisiológicamente tiene una explicación", sostuvo.

El médico explicó a Elonce que "ante situaciones de tensión el organismo libera adrenalina y cortisol, hormonas que producen aumento de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial y pueden favorecer la aparición de arritmias o incluso infartos en personas predispuestas".

Cómo prevenir las complicaciones

El profesional remarcó que resulta fundamental aprender a controlar las situaciones de estrés, tanto las ocasionales como las que se mantienen en el tiempo. "Cualquier situación de estrés puede afectar. Hay que tratar de respirar profundo, controlar las emociones y, si es necesario, consultar con un profesional que pueda ayudar a manejar estas situaciones", indicó.

Asimismo, recordó la importancia de los controles médicos periódicos y advirtió sobre el denominado estrés crónico, que suele asociarse con sedentarismo, tabaquismo, mala alimentación y otros hábitos perjudiciales para la salud cardiovascular. "El estrés crónico genera una base sobre la que después un episodio agudo puede desencadenar una enfermedad", explicó.

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Cuándo consultar al médico

Entre los síntomas de alarma, el cardiólogo mencionó la elevación persistente de la presión arterial, molestias en el pecho, alteraciones del descanso, sensación de falta de aire o cualquier síntoma que antes no estuviera presente.

"Cuando uno nota que ya no se siente igual, que aparece un dolor en el pecho, una presión o cualquier molestia nueva, lo recomendable es consultar con un médico", señaló.

También recordó que la hipertensión arterial requiere tratamiento permanente. "La hipertensión se controla, pero no se cura. No porque una persona tome medicación y se sienta bien puede abandonarla", advirtió.

El frío también aumenta el riesgo

Consultado sobre las bajas temperaturas, Viera explicó que el invierno constituye otro factor que puede favorecer el aumento de la presión arterial. "Siempre recomendamos mantenerse bien abrigados, cumplir con la medicación si la persona es hipertensa y evitar exposiciones innecesarias al frío intenso", sostuvo.

Respecto a la creencia de que cubrir la cabeza evita problemas cardiovasculares, aclaró que es una cuestión que "roza el mito"; pero recalcó que "lo importante es mantenerse correctamente abrigado para disminuir la percepción del frío".

Finalmente, el profesional invitó a disfrutar del Mundial sin excesos. "Hay que vivirlo con tranquilidad. Ya fuimos campeones y ahora simplemente disfrutar de ver jugar a Lionel Messi y a toda la Selección", concluyó.