Arrancan los 16avos del Mundial: cuándo juega Argentina y el primer cruce

El Mundial 2026 inicia este domingo su etapa de eliminación directa con el duelo entre Canadá y Sudáfrica. La Selección Argentina enfrentará el viernes 3 de julio a Cabo Verde en busca de un lugar en los octavos de final.
Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzarán este domingo con el primer partido de la fase eliminatoria, instancia que marcará el inicio del camino hacia el título. Tras completarse la fase de grupos, los 32 equipos clasificados buscarán avanzar en cruces de eliminación directa, donde ya no habrá margen para el error.
El encuentro inaugural de esta etapa enfrentará a Canadá y Sudáfrica, desde las 16 (hora argentina), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con arbitraje del portugués João Pedro Silva Pinheiro.
Por su parte, la Selección Argentina, que terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal, jugará el viernes 3 de julio a las 19 frente a Cabo Verde, una de las sorpresas del certamen. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a los octavos de final, donde enfrentaría al ganador del cruce entre Australia y Egipto.
Argentina busca seguir en carrera
La Albiceleste llega a la fase eliminatoria luego de una campaña perfecta en la primera ronda, en la que ganó sus tres partidos y se aseguró el primer puesto del grupo.
El encuentro ante Cabo Verde representará el primer desafío de eliminación directa para el conjunto nacional, que intentará dar un nuevo paso en la defensa del título mundial.
El cuadro de los 16avos también presenta varios enfrentamientos entre selecciones candidatas, entre ellos Brasil-Japón, Alemania-Paraguay, Francia-Suecia, España-Austria y Portugal-Croacia, cruces que prometen definir el rumbo del campeonato.
Canadá y Sudáfrica abren la fase eliminatoria
Canadá accedió a los 16avos de final tras finalizar segundo en su grupo. Debutó con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, luego goleó 6-0 a Qatar y cerró la fase inicial con una derrota 2-1 ante Suiza.
Sudáfrica, en tanto, comenzó el Mundial con una caída 2-0 frente a México, igualó 1-1 con Chequia y logró la clasificación gracias al triunfo 1-0 sobre Corea del Sur.
El partido será inédito entre ambas selecciones y también significará la primera participación de ambos equipos en una instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo.
En caso de empate al término de los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.
Probables formaciones
Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choinière, Saliba, Ali Ahmed; Buchanan, David y Larin.
Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mbatha, Sithole; Appollis, Moremi, Mofokeng; Maseko.
Datos del partido
Partido: Sudáfrica vs. Canadá.
Fecha: Domingo 28 de junio.
Hora: 16 (Argentina).
Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles.
Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro.