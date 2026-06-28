En los 118 años de Aranguren, Rogelio Frigerio aseguró: “El Estado debe estar cerca del que invierte”

El gobernador Rogelio Frigerio participó este domingo de los festejos por el 118° aniversario de Aranguren, una jornada que reunió actividades institucionales, emprendedores locales y representantes de distintos sectores productivos de la zona.

Durante la recorrida, el mandatario puso el foco en la relación entre el Estado y quienes desarrollan actividades privadas. “Estas visitas también son importantes para estar cerca del que trabaja, del que produce, del que da empleo. Es lo más importante que tenemos”, expresó ante referentes locales y productores.

En ese sentido, Rogelio Frigerio sostuvo que la función de la administración provincial debe estar orientada a acompañar inversiones y resolver obstáculos que puedan surgir en el desarrollo de distintas actividades. “Debemos estar muy cerca para apoyarlos, para destrabar problemas, para acompañarlos en lo que podamos”, afirmó.

Financiamiento y beneficios para emprendedores

En su exposición, el gobernador mencionó algunas herramientas vigentes destinadas a impulsar proyectos productivos y emprendimientos. Entre ellas, hizo referencia a las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y a los beneficios impositivos para quienes invierten en la provincia.

“Tenemos los préstamos del Consejo Federal de Inversiones con los que venimos trabajando desde el primer momento de la gestión. Somos la provincia que ha solicitado más préstamos del CFI de todo el país”, señaló Rogelio Frigerio.

Frigerio en Aranguren.

También sostuvo que las exenciones impositivas resultan relevantes para los sectores que buscan iniciar o ampliar una actividad. “Tenemos las exenciones impositivas que creo que son muy importantes también para el que emprende y el que invierte”, indicó.

El planteo sobre retenciones y producción animal

El gobernador se refirió además a la situación de la agroindustria y reiteró su postura sobre la carga tributaria nacional. En ese marco, remarcó que continuará acompañando el reclamo de los sectores productivos para que se reduzcan los impuestos, en especial las retenciones.

“Seguimos peleando con ellos para que le bajen los impuestos, que es lo más importante, sobre todo retención, que para nosotros como provincia tendría un impacto fenomenal”, manifestó durante su visita a los stands.

Por otra parte, planteó como objetivo fortalecer la producción de proteína animal en Entre Ríos, vinculando la producción agrícola con la generación de carne. “Tenemos que apuntar a que eso sea una meta: ser la principal producción de proteína animal de la Argentina”, sostuvo Rogelio Frigerio.

Del acto también participaron el intendente de Aranguren, Luis Siebenlist; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y el senador Rafael Cavagna.