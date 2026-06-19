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Política Acuerdo entre Provincia y Nación

Rogelio Frigerio selló con Caputo un acuerdo que incluye deudas e inmuebles del ex Procrear

El convenio se firmó en Casa de Gobierno durante la visita del ministro de Economía a Paraná. El entendimiento reconoce acreencias de la provincia frente a Nación y prevé la transferencia de inmuebles del ex Procrear al patrimonio entrerriano.

19 de Junio de 2026
Luis Caputo y Rogelio Frigerio.
Luis Caputo y Rogelio Frigerio.

El convenio se firmó en Casa de Gobierno durante la visita del ministro de Economía a Paraná. El entendimiento reconoce acreencias de la provincia frente a Nación y prevé la transferencia de inmuebles del ex Procrear al patrimonio entrerriano.

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron este jueves en Paraná un acuerdo para compensar obligaciones pendientes entre el Estado nacional y Entre Ríos. El convenio se rubricó en Casa de Gobierno, en el marco de la visita del funcionario nacional a la provincia.

 

El entendimiento se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo creado para ordenar deudas y acreencias entre Nación y las provincias. En este caso, el acuerdo incluye el reconocimiento de montos pendientes a favor de Entre Ríos y la transferencia de inmuebles del ex Procrear.

 

Según se informó, los bienes pertenecientes al ex Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar serán incorporados al patrimonio provincial de acuerdo con su valor de tasación. No se precisó en la información difundida cuántos inmuebles serán transferidos ni dónde están ubicados.

 

 

Qué contempla el convenio

 

El acuerdo firmado por Rogelio Frigerio y Caputo reconoce una deuda del Estado nacional con Entre Ríos vinculada a la actualización del Consenso Fiscal. También incluye un saldo pendiente correspondiente a un convenio suscripto con anterioridad.

 

La firma se produjo durante una jornada de actividades institucionales del ministro de Economía en Paraná. Caputo fue recibido por el mandatario entrerriano y mantuvo una agenda junto a autoridades provinciales.

 

 

El REOR permite compensar obligaciones entre jurisdicciones mediante distintos mecanismos, entre ellos el reconocimiento de deudas o la transferencia de bienes. En esta oportunidad, el convenio combina ambas herramientas: acreencias a favor de la provincia e inmuebles que pasarán a la órbita provincial.

 

Inmuebles del ex Procrear

 

Los inmuebles incluidos en el acuerdo pertenecían al ex Procrear y serán transferidos a Entre Ríos. La información oficial indicó que la incorporación se realizará conforme a la tasación correspondiente, aunque no se detallaron plazos ni destino específico para esos bienes.

 

 

Desde la provincia señalaron que el entendimiento permitirá ordenar obligaciones pendientes con Nación.

 

La definición se da en un contexto en el que distintas provincias reclaman fondos, compensaciones o deudas vinculadas a acuerdos fiscales y programas nacionales.

Temas:

Rogelio Frigerio Luis Caputo Procrear deudas
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