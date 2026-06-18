Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en Paraná: destacaron el diálogo entre Nación y provincias

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se reunió este jueves en Paraná con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, ministros de Economía de distintas provincias argentinas y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El encuentro, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones, permitió analizar la evolución de las cuentas públicas, el cumplimiento de las pautas establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la situación económica de las distintas jurisdicciones.

En ese marco, el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó la importancia institucional del organismo y valoró la presencia del titular de la cartera económica nacional.

"El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal es el único organismo federal que tiene previsto que el ministro de Economía de la Nación tenga un espacio de intercambio con todos los ministros de Economía del país. Es una oportunidad muy interesante para poder hablar sobre las cuentas públicas nacionales y, por supuesto, las cuentas públicas de cada una de las provincias", expresó.

Seguimiento de las cuentas provinciales

Boleas explicó que el encuentro estuvo centrado en los aspectos técnicos previstos por la normativa vigente y en el monitoreo de las variables fiscales de las provincias adheridas. "Los temas tratados son los inherentes al Consejo de Responsabilidad Fiscal, que tienen que ver con el seguimiento y cumplimiento o no de las pautas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que las 22 provincias que hemos adherido tenemos que someternos y cumplir", sostuvo.

Asimismo, señaló que el ámbito también permite intercambiar opiniones sobre la evolución de las cuentas nacionales y provinciales, además de compartir experiencias de gestión entre las distintas jurisdicciones.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, el funcionario aclaró que la reunión estuvo circunscripta a los temas previstos en el orden del día y vinculados al seguimiento de las cuentas públicas.

La visita de Luis Caputo y el encuentro con empresarios

Antes del inicio del Consejo, el ministro nacional Luis Caputo mantuvo una reunión junto al gobernador Rogelio Frigerio y representantes de entidades empresarias de Entre Ríos. Sobre ese encuentro, Boleas manifestó su satisfacción por el intercambio generado entre el Gobierno nacional y los sectores productivos.

"Estamos muy conformes como Gobierno provincial de que hayamos podido brindar ese espacio de intercambio entre el ministro de Economía del país y todas las entidades empresarias que representan al campo, a la industria y al comercio, que son los que hacen realmente la economía real de Entre Ríos en el día a día", afirmó.

Según explicó, las entidades empresarias tuvieron la posibilidad de plantear sus principales preocupaciones sobre la marcha de la economía, mientras que Caputo brindó una explicación detallada sobre la evolución de la macroeconomía y las políticas fiscal, financiera y cambiaria impulsadas por el Gobierno nacional.

Un espacio de cooperación entre provincias

El ministro también resaltó que la presencia de Caputo en la reunión representó un hecho poco frecuente dentro de la historia reciente del organismo.

"No es habitual que los ministros de Economía del país concurran a los consejos de responsabilidad fiscal. Como provincia organizadora y para cada uno de los ministros que me acompañan es un hecho que destacamos y valoramos", afirmó.

En la misma línea se expresó el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, quien agradeció la recepción brindada por Entre Ríos y destacó el carácter técnico del organismo.

Reunión en el Consejo Federal de responsabilidad Fiscal en Paraná

"Es un organismo técnico donde analizamos el cumplimiento de pautas preestablecidas por leyes específicas. Es un encuentro donde intercambiamos experiencias, valoramos algunas cuestiones y nos enteramos de lo que están haciendo las otras provincias", señaló.

Además, consideró que la presencia del ministro nacional constituyó un hecho relevante. "Es un día que hay que festejar porque hacía mucho tiempo que un ministro de Economía de la Nación no venía al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal", expresó.

El desafío de reducir impuestos y controlar el gasto

Otro de los conceptos centrales surgió de la intervención del ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, quien vinculó el objetivo de reducir la carga tributaria con la necesidad de sostener políticas de control del gasto público. "Para bajar impuestos hay que bajar el gasto", afirmó durante su exposición.

El funcionario explicó que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece parámetros vinculados a la evolución del gasto corriente y de la planta de personal de las provincias, elementos que permiten avanzar posteriormente en procesos de reducción impositiva. "Pedir reducción de impuestos sin reducción de gasto es una mentira de patas cortas", sostuvo.

Por su parte, Boleas coincidió en que uno de los principales desafíos que enfrentan las provincias consiste en encontrar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y alivio tributario. "Hoy casualmente nosotros hemos anunciado una disminución de la presión impositiva para ciertos sectores del comercio que están atravesando una particularidad que no solo tiene que ver con la macroeconomía, sino también con cambios en los hábitos de consumo de la ciudadanía", indicó.

Consensos entre provincias de distintos signos políticos

Finalmente, el ministro entrerriano destacó que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal constituye uno de los ámbitos donde se logran acuerdos entre provincias gobernadas por distintos espacios políticos. "Se logra cooperación, vemos qué están haciendo las otras provincias y aprendemos de las otras provincias", afirmó.

La reunión contó con la participación de representantes de la mayoría de las jurisdicciones adheridas al régimen fiscal. Según se informó, Salta, San Luis y La Pampa no integran el organismo.

Los ministros acordaron volver a reunirse durante el mes de agosto en una provincia que será definida próximamente, con el objetivo de continuar evaluando la evolución de las cuentas públicas y el cumplimiento de las metas fiscales establecidas por ley.