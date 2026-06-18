Beneficios para el comercio entrerriano: Boleas brindó detalles del alcance y la vigencia de las medidas

Las medidas para comercios entrerrianos anunciadas por el gobernador Rogelio Frigerio buscan aliviar la situación de miles de pequeños y medianos comerciantes afectados por la caída del consumo, los cambios en los hábitos de compra y el contexto económico actual. El paquete incluye beneficios tributarios, subsidios energéticos y exenciones para contratos de alquiler comercial.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; y el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Entre las principales iniciativas se destaca el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que establece la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los comerciantes encuadrados en las categorías A, B y C del Régimen Simplificado. “Son más de 20 mil comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto”, afirmó Frigerio durante la presentación.

Qué beneficios contempla el proyecto

El ministro de Hacienda, Fabián Boleás, detalló a Elonce que la iniciativa prevé la exención de Ingresos Brutos para los contribuyentes de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea el comercio, desde la aprobación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Contempla la exención de Ingresos Brutos para las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercio, atendiendo la situación por la que atraviesan más allá de la realidad económica, también fundada en los cambios de hábitos de consumo que todos como sociedad estamos experimentando”, explicó el funcionario.

Además, el proyecto incorpora la exención de la cuota 12 para los monotributistas de categorías D en adelante que desarrollen actividades comerciales.

“Para las categorías no contempladas dentro de la A, B y C, es decir de la D en adelante, cuya actividad también sea comercial, se prevé la exención de la cuota 12”, indicó Boleas.

Bonificación en la tarifa eléctrica

Otro de los anuncios relevantes está vinculado al costo de la energía eléctrica para los pequeños comerciantes.

La Provincia implementará una bonificación sobre el cargo fijo de la tarifa eléctrica para los contribuyentes del Régimen Simplificado encuadrados en las categorías A, B y C con actividad comercial.

El beneficio comenzará a aplicarse sobre las facturas correspondientes al mes de julio y representará un alivio estimado de alrededor de 7.000 pesos por boleta, aunque el monto final dependerá del nivel de consumo de cada usuario.

“Será una bonificación del cargo fijo en la boleta de la luz para los contribuyentes del régimen simplificado categorías A, B y C con actividad comercial. Eso será de aplicación inmediata a partir de julio”, sostuvo el ministro.

Exención de Sellos para alquileres comerciales

El proyecto también contempla una medida destinada a reducir los costos vinculados al alquiler de locales comerciales.

En ese sentido, se propone eximir del Impuesto de Sellos a los contratos de renovación y a los nuevos contratos de alquiler destinados al desarrollo de actividades comerciales.

“Hemos enviado también en el proyecto de ley la exención del Impuesto de Sellos para todos aquellos contratos de renovación de alquileres o constitución de nuevos alquileres para la actividad comercial”, confirmó Boleas.

Según explicó el funcionario, los beneficios se aplicarán automáticamente una vez aprobada la ley, mediante cruces de información entre ATER, las distribuidoras eléctricas y los registros tributarios provinciales.

Frigerio anunció exenciones y subsidios para pequeños comercios

Alcance y vigencia de las medidas

Las medidas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y estarán dirigidas exclusivamente a contribuyentes cuya actividad principal sea el comercio.

“No hay actividades comerciales excluidas; lo que hay es una segmentación de beneficios según la categoría del régimen simplificado al que pertenezca cada contribuyente”, aclaró el titular de Hacienda.

Respecto de quienes registren deudas tributarias, Boleas indicó que los alcances definitivos dependerán de la reglamentación que emita ATER una vez que la iniciativa sea aprobada por la Legislatura provincial.

Finalmente, el ministro destacó que el Gobierno provincial sostiene estas medidas pese a un contexto de reducción de la presión tributaria. “Venimos sosteniendo el nivel recaudatorio, pero teniendo en cuenta una decisión clara del gobernador de avanzar en una reducción de la presión impositiva”, concluyó.