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Política Encuentro con el sector productivo

Caputo y Frigerio recibieron a productores entrerrianos y dialogaron sobre la presión impositiva

El ministro de Economía de la Nación y el gobernador de Entre Ríos mantuvieron una reunión con representantes de entidades productivas. Desde el campo reiteraron el pedido de eliminar las retenciones agropecuarias.

19 de Junio de 2026
Luis Caputo y Rogelio Frigerio se reunieron con el sector productivo entrerriano.
Luis Caputo y Rogelio Frigerio se reunieron con el sector productivo entrerriano. Foto: (SRA).

El ministro de Economía de la Nación y el gobernador de Entre Ríos mantuvieron una reunión con representantes de entidades productivas. Desde el campo reiteraron el pedido de eliminar las retenciones agropecuarias.

Luis Caputo y Rogelio Frigerio con el sector productivo entrerriano fue el eje de un encuentro realizado en la Casa de Gobierno, donde el ministro de Economía de la Nación y el gobernador de Entre Ríos recibieron a representantes de distintas instituciones vinculadas a la producción provincial.

 

La reunión tuvo como objetivo presentar los principales avances del plan económico impulsado por el Gobierno Nacional y analizar su impacto en las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el territorio entrerriano.

 

Por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina participaron los directores Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso, quienes expusieron la visión del sector agropecuario sobre la actualidad económica.

 

El reclamo por las retenciones

 

Durante el encuentro, Etchevehere manifestó el respaldo del campo a medidas como el ordenamiento de las cuentas públicas, la estabilidad cambiaria, la reducción de la inflación y la desburocratización del Estado.

 

No obstante, el dirigente rural remarcó la necesidad de avanzar en la eliminación definitiva de las retenciones agropecuarias y planteó que el sector debe recibir el mismo tratamiento que el resto de las actividades económicas del país.

 

Además, sostuvo que cada reducción de impuestos genera una respuesta directa de los productores en forma de mayores inversiones y aumento de la producción en las localidades entrerrianas.

 

Compromiso de reducir impuestos

 

Por su parte, el ministro Luis Caputo destacó el rol estratégico del campo para la economía argentina y valoró el aporte del sector productivo al crecimiento del país.

 

Según se informó tras la reunión, el titular de la cartera económica se comprometió a destinar a la reducción de la carga tributaria los ahorros fiscales que logre concretar el Gobierno Nacional.

 

El encuentro formó parte de una agenda de diálogo con sectores productivos y empresariales para evaluar el impacto de las medidas económicas y recoger inquietudes vinculadas al desarrollo de la actividad privada.

Temas:

Luis Caputo Rogelio Frigerio Sector agropecuario
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