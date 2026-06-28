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Despiste en la Autovía 14: una camioneta terminó en los bañados del cantero central

El conductor, un hombre de 80 años, habría perdido el control del vehículo cuando circulaba en sentido hacia Buenos Aires. Su acompañante y el propio automovilista salieron ilesos.

28 de Junio de 2026
La Renault Kangoo terminó en la banquina tras despistar
La Renault Kangoo terminó en la banquina tras despistar Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El conductor, un hombre de 80 años, habría perdido el control del vehículo cuando circulaba en sentido hacia Buenos Aires. Su acompañante y el propio automovilista salieron ilesos.

Un siniestro vial se registró este domingo por la tarde sobre la Autovía Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 4, en jurisdicción de Ceibas. Por causas que aún se investigan, una camioneta Renault Kangoo despistó y finalizó su recorrido en la zona de bañados ubicada en el cantero central de la traza.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:23, cuando los Bomberos Voluntarios de Ceibas fueron alertados sobre el incidente y acudieron al lugar con una dotación a bordo del Móvil Nº 24.

Crédito: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Crédito: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Al arribar, los rescatistas constataron que el conductor, un hombre de 80 años, y su acompañante, una mujer de 75, ambos domiciliados en Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya habían logrado salir por sus propios medios del vehículo.

Los ocupantes fueron asistidos de manera preventiva por el personal de emergencia y, afortunadamente, no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Cr&eacute;dito: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Crédito: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Hipótesis del accidente

 

Según las primeras actuaciones, el conductor perdió el control de la camioneta mientras circulaba en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, lo que provocó el despiste y que el vehículo terminara fuera de la calzada.

En el lugar también trabajó personal de Gendarmería Nacional, perteneciente al Puesto Ceibas, que realizó tareas de ordenamiento y control del tránsito mientras se coordinaba el retiro del rodado con el auxilio del concesionario vial.

Cr&eacute;dito: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Crédito: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Finalizadas las tareas de asistencia y seguridad, la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó al cuartel alrededor de las 16:37.

Temas:

despiste Autovía 14 Accidente
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