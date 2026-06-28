"Sigo confiando en su inocencia", dijo Milei sobre Adorni y aseguró que "es una persona honesta"

Milei defendió a Adorni un día después de su renuncia como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni luego de su renuncia como jefe de Gabinete y aseguró que mantiene intacta su confianza en el exfuncionario, quien enfrenta cuestionamientos por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, el mandatario sostuvo que la salida de Adorni no estuvo vinculada a las acusaciones judiciales, sino al impacto que los ataques personales comenzaron a tener sobre su entorno familiar.

El mandatario remarcó que la Justicia aún no emitió una sentencia sobre el caso y cuestionó las condenas anticipadas. "¿Qué es eso de andar sentenciando y

ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?", planteó, al insistir en que Adorni continúa siendo inocente mientras no exista un fallo judicial en su contra.

Milei explicó por qué renunció Adorni

Según el Presidente, la decisión fue tomada por el propio Adorni cuando consideró que la situación había sobrepasado los límites.

"Consideró que ya eran inadmisibles los niveles de ataque personal que estaba recibiendo. En especial cuando este tipo de cosas empezó a afectar a sus hijos y a su mujer. Ya cuando se metieron con los hijos, eso hizo que presentara su renuncia indeclinable", afirmó Milei.

🚨💣 EL PRESIDENTE MILEI CRUZÓ A MAJUL EN VIVO Y EXPLOTÓ CONTRA LOS MEDIOS TRAS LA RENUNCIA DE MANUEL ADORNI “sigo confiando en la inocencia de Adorni, es una persona honesta” “NO COMPARTO EN LO MÁS MÍNIMO…” @JMilei pic.twitter.com/wgbzxkzf1W — Agarra la Pala (@agarra_pala) June 28, 2026

El mandatario remarcó que la salida del exjefe de Gabinete respondió a una cuestión personal y familiar, y no a las presiones políticas derivadas de la investigación que enfrenta.

"Sigo confiando en la inocencia de Adorni"

Durante la entrevista, Milei fue categórico al expresar que mantiene su respaldo al exfuncionario. "Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", sostuvo el jefe de Estado.

Además, rechazó que la renuncia estuviera relacionada con el avance en el Congreso de los pedidos de interpelación y de una eventual moción de censura impulsados por sectores de la oposición.

Asimismo, Milei rechazó los cuestionamientos que señalaban que la permanencia de Adorni perjudicaba la gestión del Gobierno y descartó que el desgaste político haya sido un factor determinante.

"No comparto lo más mínimo", respondió cuando fue consultado sobre esa posibilidad. En ese sentido, afirmó que no está dispuesto a tomar decisiones basadas en la conveniencia política si eso implica cometer una injusticia.

El mandatario adelantó además que ese concepto forma parte de su próximo libro, titulado La moral como política de Estado, donde sostiene que "no se puede sacrificar la justicia en el altar de la eficiencia".

Para Milei, desplazar a un funcionario sin una condena judicial sería actuar de manera injusta. "No voy a cambiar la metodología ni voy a rendirme al utilitarismo político. Tomo las decisiones que considero correctas", aseguró.