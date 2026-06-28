Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur en Paraguay: cuál será la agenda del Presidente

Milei viajará a Paraguay para participar de la Cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Asunción, Paraguay, para participar de una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur, donde compartirá actividades con los mandatarios de los países que integran el bloque regional.

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas y reunirá a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de representantes de los Estados asociados e invitados. La agenda contempla reuniones de trabajo, sesiones plenarias y actividades protocolares enfocadas en la integración regional y la agenda comercial.

Cumbre del Mercosur de 2025

Paraguay entregará la presidencia del Mercosur a Brasil

Uno de los momentos centrales de la cumbre será el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur. Paraguay concluirá su mandato al frente del bloque y cederá la conducción a Brasil, que encabezará la agenda regional durante el próximo semestre.

Durante las sesiones, los líderes analizarán temas vinculados al funcionamiento del Mercosur, la integración económica y comercial, además de las negociaciones internacionales que el bloque mantiene con distintos socios estratégicos.

La agenda de Javier Milei

La participación del mandatario argentino incluirá la fotografía oficial de los presidentes, las reuniones bilaterales que puedan surgir en el marco de la cumbre y la sesión plenaria de jefes de Estado.

El viaje a Paraguay forma parte de una gira internacional que comenzó con su visita a Madrid y continuará posteriormente en Estados Unidos.

Próxima escala: Estados Unidos

Tras finalizar su participación en la cumbre del Mercosur, Milei tiene previsto viajar a Nueva York el próximo 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

La visita buscará fortalecer la relación bilateral con la administración del presidente Donald Trump y sumar nuevos encuentros en el plano político e institucional.

La cumbre del Mercosur se realiza de manera semestral y constituye el principal ámbito de decisión política del bloque, donde los presidentes de los países miembros definen las prioridades de integración y cooperación para los meses siguientes.