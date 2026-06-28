Argentina envió una misión consular a Venezuela y confirmó la muerte de seis argentinos tras el terremoto

El Gobierno argentino confirmó este domingo el envío de una misión consular humanitaria a Venezuela para asistir a los ciudadanos argentinos afectados por los terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles. Además, informó que hasta el momento se registraron seis argentinos fallecidos, un compatriota permanece hospitalizado y continúan las tareas para localizar a personas cuyo paradero aún es desconocido.

El canciller Pablo Quirno detalló que la misión está integrada por dos funcionarios consulares que arribaron a Venezuela con el objetivo de relevar las necesidades de la comunidad argentina, asistir a las familias afectadas y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre las tareas asignadas se encuentran la documentación de ciudadanos argentinos, el acompañamiento a los heridos, la asistencia a los familiares de las víctimas fatales y la localización de personas reportadas como desaparecidas.

Según informó la Cancillería, hasta el momento se recibieron siete solicitudes de búsqueda de paradero, mientras que los funcionarios ya establecieron contacto con familias que denunciaron la desaparición de sus seres queridos y con adultos mayores que recibían asistencia a través de Cáritas Venezuela.

Además, el Gobierno argentino anticipó que buscará concretar una visita consular a ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en territorio venezolano.

Refuerzo de la ayuda humanitaria

La misión diplomática se suma al contingente de 24 brigadistas, integrado por personal militar y civil, que Argentina envió el viernes para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate.

Asimismo, el Ministerio de Defensa anunció que en las próximas horas partirá un segundo equipo conformado por médicos y enfermeros para reforzar la asistencia sanitaria en las zonas más afectadas.

En paralelo, ingenieros argentinos trabajan en la preparación de dos plantas potabilizadoras que serán enviadas a Venezuela para garantizar el acceso a agua potable en las comunidades damnificadas.

Una tragedia con miles de víctimas

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron principalmente en el estado de La Guaira y también afectaron a Caracas y otras regiones del país.

De acuerdo con el último balance oficial, el desastre dejó al menos 1.450 personas fallecidas, más de 3.150 heridos y provocó daños en 774 edificios, de los cuales 189 colapsaron completamente y otros 585 sufrieron daños parciales.

El despliegue de la misión consular argentina se produce en un contexto particular, ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen

interrumpidas desde 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei denunció fraude en las elecciones presidenciales venezolanas y el personal diplomático argentino fue expulsado de Caracas.