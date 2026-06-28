Ya son 1.450 los muertos por los terremotos en Venezuela: continúa la búsqueda de sobrevivientes

El saldo de los terremotos que golpearon a Venezuela volvió a elevarse este domingo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ya son 1.450 las personas muertas y 3.150 las heridas, en el marco de las tareas de rescate que continúan en las zonas más afectadas.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles y provocaron daños de consideración en distintas regiones del país. El nuevo balance oficial también indicó que hay 12.721 personas damnificadas y 774 edificios afectados o colapsados, mientras persistían las réplicas.

Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia junto a rescatistas internacionales para revisar estructuras derrumbadas, asistir a familias evacuadas y buscar posibles sobrevivientes. La llegada de ayuda externa permitió ampliar los operativos en las áreas donde el impacto fue mayor.

Continúa la búsqueda de personas desaparecidas

El número de desaparecidos aún no cuenta con un registro oficial unificado. Sin embargo, una plataforma que reúne denuncias de familiares reportó decenas de miles de casos desde el inicio de la emergencia y estimó que cerca de 50.000 personas continuaban sin ser localizadas.

El dato debe ser tomado como una referencia preliminar, ya que los listados se actualizan a medida que avanzan los rescates, las comunicaciones vuelven a restablecerse y se cruzan los reportes de hospitales, refugios y familiares. En las últimas horas se informó el rescate con vida de 33 personas entre los escombros.

La búsqueda se desarrolla en un escenario complejo por los daños en viviendas, rutas, servicios públicos y centros sanitarios. Equipos locales y extranjeros concentran sus esfuerzos en sectores con edificios colapsados, donde el paso de las horas reduce las posibilidades de hallar sobrevivientes.

Ayuda humanitaria y asistencia desde Argentina

La emergencia en Venezuela motivó el envío de asistencia humanitaria desde distintos países. Argentina preparó un segundo grupo de apoyo sanitario, mientras un contingente de brigadistas ya trabaja en tareas de búsqueda y rescate junto a las autoridades venezolanas.

Las labores siguen enfocadas en la atención médica de los heridos, la asistencia a quienes perdieron sus viviendas y la remoción de escombros. La magnitud de los daños mantiene en alerta a las autoridades, que continúan actualizando los registros de víctimas y personas afectadas por la catástrofe.