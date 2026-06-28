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Se realizó en Paraná la II Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino 2026

Autoridades de todo el país se reunieron para coordinar estrategias conjuntas de prevención, control migratorio judicializado y bienestar de las fuerzas públicas.

28 de Junio de 2026
Paraná fue sede de la II Reunión del Convenio Policial
Paraná fue sede de la II Reunión del Convenio Policial Foto: Policía de Entre Ríos

Autoridades de todo el país se reunieron para coordinar estrategias conjuntas de prevención, control migratorio judicializado y bienestar de las fuerzas públicas.

Paraná fue sede de la II Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino 2026, un encuentro de carácter federal destinado a coordinar estrategias conjuntas de prevención, control migratorio judicializado y bienestar de las fuerzas públicas.

El anfitrión de la jornada fue el Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio Omar González, y contó con la destacada participación del Secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco; el Subdirector Nacional de Migraciones, Doctor Javier Rea; y la Directora Nacional de Bienestar, Abogada María Florencia Saade. Asimismo, estuvieron presentes los señores Jefes de las Policías Provinciales y de las Fuerzas Federales de todo el país.

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Foto: Policía de Entre Ríos

 

Sobre la primera Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino

 

El pasado 15 de marzo en el Centro de Convenciones de Córdoba se concretó la Primera Reunión del Convenio Policial Argentino 2026, un encuentro que reunió a los jefes de las policías de las distintas provincias y de las fuerzas federales con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad pública.

 

Durante las jornadas de trabajo se abordaron estrategias para profundizar la cooperación entre las distintas jurisdicciones del país y se avanzó en la firma de convenios específicos destinados a optimizar el intercambio de información, la articulación operativa y el trabajo conjunto frente a distintas problemáticas vinculadas a la seguridad.

Temas:

Paraná policía de entre ríos
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