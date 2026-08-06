Cómo está Zulma Lobato tras su hallazgo en situación de calle en Paraná y el comunicado de Jazmín Salinas

Zulma Lobato tras ser hallada en situación de calle en Paraná permanecía este jueves alojada y bajo acompañamiento profesional en una residencia municipal, luego de haber sido encontrada en inmediaciones del Hospital San Martín. La figura mediática, de 67 años, pasó la noche con normalidad y comenzó a recibir asistencia de un equipo interdisciplinario.

Desde el área de Desarrollo Humano de la Municipalidad confirmaron a Elonce que Lobato “ingresó anoche a la Casa de la Mujer, pudo cenar, se higienizó y descansó”. Durante este jueves, además, mantuvo un encuentro con una profesional de Psicología para avanzar en la evaluación de su situación.

El acompañamiento continuará este viernes con una intervención del equipo de salud. “Hoy, la psicóloga estuvo con ella y mañana estará el equipo de salud con chequeos de rutina”, precisaron a Elonce. Los profesionales buscarán determinar los pasos a seguir de acuerdo con las necesidades detectadas.

El acompañamiento a Zulma Lobato en Paraná

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, había explicado previamente a Elonce que Lobato había pasado la primera noche con normalidad y que profesionales municipales trabajarían para conocer en profundidad su situación personal.

La intervención comenzó luego de que las autoridades recibieran un aviso por la presencia de la mediática en inmediaciones del Hospital San Martín. Personal municipal acudió al lugar y posteriormente se dispuso su alojamiento temporal para evitar que permaneciera en la vía pública.

Un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría quedó a cargo del abordaje. El objetivo inmediato fue garantizar condiciones básicas de alojamiento y alimentación para luego avanzar con entrevistas, controles y una evaluación que permita establecer cómo continuará la asistencia.

El comunicado de Jazmín Salinas

La aparición de Lobato en Paraná tuvo una amplia repercusión en redes sociales, donde circularon fotografías que mostraban su situación. A partir de esas imágenes, Jazmín Salinas, conocida públicamente como “La Cuerpo”, difundió un comunicado para explicar cuál había sido su vínculo reciente con la artista.

Salinas había impulsado semanas atrás una campaña solidaria destinada a colaborar con Lobato después de que fuera desalojada de su vivienda en Buenos Aires. Según afirmó, la iniciativa consiguió reunir 11 millones de pesos gracias a los aportes realizados por sus seguidores y otras personas que se sumaron a la convocatoria.

“A raíz de las fotos que están circulando de Zulma Lobato, quiero hacer una aclaración”, expresó Salinas al comenzar su publicación. Luego explicó que la había acompañado durante el período posterior al desalojo y que la colecta tuvo como finalidad ayudarla a afrontar esa situación.

La campaña que reunió $11 millones

La campaña se había iniciado después de que Lobato apareciera en un video difundido desde la cuenta de Salinas solicitando colaboración. En aquella oportunidad había contado que había perdido su vivienda y necesitaba conseguir un lugar donde instalarse.

“Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”, había manifestado Lobato. También había pedido difusión para recibir aportes y conseguir una habitación donde pudiera permanecer junto con sus pertenencias.

De acuerdo con el comunicado de Salinas, la respuesta de los seguidores permitió alcanzar una suma considerable. “Gracias al acompañamiento de muchísimas personas, logramos recaudar 11 millones de pesos para ella”, aseguró sobre el resultado de la iniciativa solidaria.

“Me bloqueó de WhatsApp”

Sin embargo, Salinas señaló que el vínculo entre ambas terminó poco después de concretarse la recaudación. Según su versión, Lobato decidió interrumpir las comunicaciones y desde entonces no volvió a recibir información directa sobre ella.

“Una vez que ese objetivo se cumplió, Zulma dejó de tener contacto conmigo. Me bloqueó de WhatsApp y, desde ese momento, no volví a saber de ella”, manifestó “La Cuerpo” en el comunicado difundido tras conocerse las imágenes tomadas en Paraná.

Salinas aseguró que el último dato que había recibido antes de perder contacto era que Lobato tenía previsto viajar hacia Entre Ríos. “Lo último que supe fue que había viajado a Entre Ríos porque había conocido a un hombre”, indicó.

Salinas pidió que no la responsabilicen

La influencer aclaró que, debido a la interrupción del contacto, desconocía lo sucedido posteriormente con Lobato y las circunstancias que derivaron en que fuera encontrada en inmediaciones del hospital de la capital entrerriana.

“Por ese motivo, desconozco cuál es su situación actual y no tengo ningún tipo de vínculo ni información reciente sobre ella”, sostuvo. Con esa explicación, buscó despegarse de las versiones y cuestionamientos que comenzaron a circular en redes tras conocerse el caso.

Finalmente, Salinas cerró su mensaje con un pedido dirigido a quienes la mencionaron por lo ocurrido. “Sin más nada que agregar, les mando un abrazo a todos. Por favor dejen de manchar mi nombre. Atentamente, La Cuerpo”, expresó.

Cómo continuará la asistencia

Mientras continuaban las repercusiones públicas, la prioridad en Paraná permanecía centrada en el acompañamiento de Lobato. Después de haber recibido alojamiento, alimentación y asistencia para higienizarse, comenzó la instancia de evaluación profesional.

Este jueves intervino una psicóloga y para el viernes quedaron programados controles de rutina a cargo del equipo de salud. A partir de esas evaluaciones, las autoridades municipales determinarán cómo continuará el abordaje y qué alternativas pueden ofrecerse.

Por el momento, Zulma Lobato permanece alojada en la Casa de la Mujer de Paraná, donde recibió asistencia tras haber sido encontrada en situación de calle. El municipio continuará con el acompañamiento mientras los profesionales analizan los pasos a seguir.