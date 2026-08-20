Entregaron escrituras de viviendas a 78 familias de Concordia y Colonia Ayuí

Un total de 78 familias de Concordia y Colonia Ayuí recibieron las escrituras de sus viviendas, en el marco de las acciones que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para avanzar con la regularización dominial de distintos grupos habitacionales construidos por el organismo.

La entrega alcanzó a 60 familias de Concordia, mientras que otras 18 de Colonia Ayuí accedieron a los correspondientes títulos de propiedad. Los actos contaron con la participación de autoridades provinciales y municipales, además de los adjudicatarios que completaron el trámite.

Entre los presentes estuvieron el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; los intendentes de Concordia, Francisco Azcué, y de Colonia Ayuí, José Marticorena; la viceintendenta concordiense, Magdalena Reta de Urquiza; la senadora provincial Gloria Cozzi; el vocal del organismo José Antonio Artusi y el director de la Regional Salto Grande, Alfonso Sa.

Regularización de las viviendas

Schönhals señaló que el organismo continúa trabajando sobre aquellos complejos donde todavía resta finalizar la documentación correspondiente. “Seguimos trabajando para avanzar en la regularización dominial y completar la documentación de las viviendas que aún tienen pendiente este trámite”, expresó.

El titular del IAPV indicó que uno de los objetivos del proceso es que las familias puedan contar formalmente con la titularidad de sus inmuebles. En ese sentido, sostuvo que la escritura brinda “seguridad jurídica” a quienes hasta el momento no habían completado ese procedimiento.

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de la regularización de la situación dominial de los adjudicatarios. “Esto les da tranquilidad, pero también la posibilidad de crecer, proyectarse y desarrollarse”, afirmó durante la entrega.

Entrega de títulos en Colonia Ayuí

En Colonia Ayuí, otras 18 familias recibieron la documentación que acredita la propiedad de sus viviendas. El intendente José Marticorena valoró la concreción del trámite y remarcó la necesidad de continuar acompañando a quienes todavía deben regularizar su situación.

Las escrituras constituyen la instancia que formaliza la titularidad de los inmuebles adjudicados dentro de los planes habitacionales. Por ese motivo, el IAPV mantiene procedimientos destinados a completar la documentación en barrios construidos en diferentes localidades entrerrianas.