Gobernador Mansilla ampliará su oferta habitacional con 10 nuevas casas

La construcción de 10 viviendas continúa avanzando en Gobernador Mansilla, localidad del departamento Tala. Autoridades provinciales y municipales recorrieron el predio para supervisar el desarrollo de los trabajos.

La visita estuvo encabezada por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y el intendente de la localidad, Francisco Pasinatto.

Durante la recorrida, los funcionarios observaron el estado de las unidades habitacionales y analizaron la evolución general del proyecto que se ejecuta en la localidad.

Cómo serán las nuevas viviendas

Las 10 casas se construyen con financiamiento del programa provincial Ahora Tu Hogar, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a soluciones habitacionales en Entre Ríos.

Cada una de las viviendas tendrá una superficie cubierta de 63 metros cuadrados. Además, las unidades fueron diseñadas con dos dormitorios.

El proyecto busca atender parte de la demanda habitacional de las familias de Gobernador Mansilla y ampliar el número de viviendas disponibles en la comunidad.

“Seguimos recorriendo las obras”

Schönhals destacó la importancia de supervisar los proyectos que se desarrollan en diferentes puntos de la provincia y mantener un vínculo permanente con las autoridades municipales.

“Por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, seguimos recorriendo las obras que lleva adelante el IAPV en las distintas localidades”, expresó el funcionario.

En ese sentido, agregó que el objetivo es sostener “un contacto directo con los gobiernos locales para conocer de primera mano el desarrollo de los proyectos y las necesidades habitacionales de cada comunidad”.

Supervisaron el avance del proyecto

La presencia de los funcionarios permitió realizar una evaluación conjunta sobre el ritmo de ejecución y las distintas etapas que restan completar en las nuevas unidades.

De la recorrida también participó el director de la Regional Centro Este del IAPV, Gabriel Bochatay, quien acompañó la supervisión técnica de los trabajos.

Las autoridades destacaron la articulación entre la Provincia, el organismo habitacional y el municipio para avanzar con la construcción de las 10 viviendas en Gobernador Mansilla.