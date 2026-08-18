Reconocimiento a Graciela Reca: una maestra que dejó huella en generaciones de músicos

REDACCIÓN ELONCE
Graciela Reca será homenajeada junto a ocho de sus alumnos. La pianista destacó ante Elonce los vínculos y valores construidos durante su trayectoria docente.
La reconocida pianista y docente Graciela Reca será homenajeada este martes, desde las 20, en el auditorio de la UCA, en un encuentro organizado por la Asociación Mariano Moreno que reunirá a ocho de sus alumnos. Antes de la presentación, la artista dialogó con Elonce sobre su trayectoria, la enseñanza y el vínculo que mantuvo con quienes pasaron por sus clases.
La actividad tendrá un significado especial porque permitirá el reencuentro con discípulos que desarrollaron sus carreras en distintos lugares del mundo. Entre ellos estará Marcela Martínez, quien reside en Estados Unidos y regresó después de tres años, mientras que también participará Ezequiel Spucches, radicado en París.
Consultada sobre la expectativa ante la presentación, Reca aclaró que el propósito no estará puesto en sorprender al público, sino en compartir el trabajo construido durante años. “Uno no trata de impresionar. Venimos a brindar lo que uno tiene, lo que hemos hecho juntos con los alumnos, porque yo sola no hubiera podido hacer nada”, expresó.
El vínculo que nació en el aula
A lo largo de su trayectoria como docente, Reca acompañó la formación de numerosos músicos. Sin embargo, señaló que uno de los aspectos que más valora excedió lo estrictamente artístico: la relación que sus estudiantes construyeron entre sí y que consiguieron mantener pese al paso del tiempo y las distancias.
“Se hizo un grupo. Entre ellos son todos amigos y eso que uno está en un lado, otro está en el otro, en el extranjero, pero siempre han seguido manteniendo esa amistad”, destacó la pianista.
En ese sentido, afirmó: “Eso es lo que realmente más me enorgullece, que en mi aula se haya gestado esta amistad tan linda por años”. Además, explicó que el encuentro de este martes no será completamente un reencuentro para ella, debido a que nunca perdió el contacto con sus alumnos. “Siempre estamos en comunicación”, aseguró.
La emoción de interpretar una obra
Reca también habló con Elonce sobre las sensaciones que experimenta cada vez que se sienta frente al piano. A sus 83 años y con una extensa trayectoria, admitió que los nervios siguen presentes antes de interpretar una pieza.
“Unos nervios locos para poder tratar de hacer lo mejor posible. Porque uno siempre quiere dar el 100%”, confesó.
Para la docente, la interpretación musical adquiere sentido cuando consigue establecer una conexión con quienes escuchan. “La emoción te la transmite la obra en realidad. Uno empieza a tocar una obra y lo único que pensás en ese momento es en sí se está produciendo el mensaje que uno quiere dar o no”, explicó.
Luego agregó: “Si uno no da un mensaje no tiene sentido. Esto tiene que ir de nosotros hacia el público”. De esta manera, sintetizó una concepción de la música basada no solamente en la técnica, sino también en la capacidad de transmitir emociones.
“Es una de las más grandes maestras”
Marcela Martínez, una de las alumnas que participará del homenaje, acompañó a Reca durante la entrevista y recordó que comenzó a estudiar con ella desde su primer año de formación.
“Es un honor poder acompañarla a ella y poder compartir con ella este momento, no solamente desde la música, sino también desde lo humano y hablo en nombre de todos”, expresó Martínez.
La música destacó especialmente la influencia que tuvo Reca más allá de la enseñanza del piano. “Ella tiene algo en particular: no solamente nos enseña música y no nos ha enseñado a todos música; te ha enseñado a crecer como ser humano y a mostrarte valores que tal vez no siempre encontrás en todos los maestros y, sin duda, es una de las más grandes maestras”, manifestó.