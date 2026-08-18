La Justicia entrerriana lanzó un sitio para consultar audiencias y procesos penales

El nuevo micrositio reúne calendarios de audiencias, estadísticas, normativa e información sobre juicios y jurisdicciones para facilitar el acceso público al funcionamiento judicial.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) aprobó una nueva herramienta institucional orientada a acercar la justicia a la sociedad, promover el acceso a la información pública y brindar mayor claridad sobre el funcionamiento de los procesos penales en la provincia. Se trata del nuevo micrositio web de las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs) del Fuero Penal, que se encuentra en la página del Poder Judicial de Entre Ríos https://www.jusentrerios.gov.ar/home-ogas/
El nuevo espacio digital concentra, de manera ordenada y accesible, información de interés vinculada con las funciones que desarrollan las OGAs y el desenvolvimiento de los procesos penales. De este modo la ciudadanía puede conocer cómo se organiza la gestión de las audiencias, qué autoridades intervienen, cuáles son las jurisdicciones comprendidas y qué normativa regula su funcionamiento.
Una herramienta para conocer cómo funciona la justicia penal
En el micrositio web se incorpora información sobre todas las jurisdicciones, autoridades, calendarios de audiencias, normativa, antecedentes en recursos de revisión administrativa, estadísticas de audiencias y juicios realizados en toda la provincia, juicio por jurados e informes anuales de gestión, además de una galería de imágenes y un acceso directo a la Mesa Virtual y a la nómina de autoridades.
Desde la Sala Penal del STJ se entiende que la publicación de estos contenidos constituye un avance significativo y una respuesta concreta a la necesidad de brindar información clara, accesible, completa y transparente, permitiendo así conocer con la mayor precisión posible el funcionamiento de las estructuras encargadas de la gestión de las audiencias penales y el desarrollo de los procesos judiciales.
Así se contribuye a brindar una mirada más clara sobre la intervención de los distintos actores del sistema, procurando que la actividad judicial sea conocida no sólo por quienes participan directamente de un proceso, sino también por la comunidad.
El nuevo espacio permite visibilizar el accionar de la magistratura dentro de los procesos penales, aportando información que favorece una mejor comprensión de las distintas etapas del sistema y de las decisiones y actuaciones en el ámbito judicial.
En este sentido, el acceso público a la información representa una condición fundamental para una Justicia más cercana, comprensible y transparente.
La iniciativa fue aprobada por el STJER en el Acuerdo General Nº 15/26, celebrado el 11 de junio de 2026, Punto 6º), a partir de la propuesta elevada por la Coordinación Provincial de OGAs, dependiente de la Sala Nº 1 en lo Penal.