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Deportes Copa Sudamericana

Boca visita a Recoleta con el objetivo de pasar de fase: horario, TV y formaciones

El Xeneize visita al conjunto paraguayo por la vuelta de los octavos de final, luego de imponerse 3-1 en Buenos Aires. Arruabarrena deberá modificar el equipo por las bajas de Paredes, Lozano y Pellegrino, mientras Enner Valencia podría debutar.

18 de Agosto de 2026
Boca enfrentará a Recoleta.
Boca enfrentará a Recoleta.

El Xeneize visita al conjunto paraguayo por la vuelta de los octavos de final, luego de imponerse 3-1 en Buenos Aires. Arruabarrena deberá modificar el equipo por las bajas de Paredes, Lozano y Pellegrino, mientras Enner Valencia podría debutar.

Boca visitará este martes a Recoleta FC por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

 

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una ventaja importante tras ganar 3-1 en el partido de ida. Un triunfo, un empate o una derrota por un gol le permitirán avanzar directamente a los cuartos de final.

 

Si Recoleta se impone por dos tantos, la clasificación se definirá mediante penales. Una victoria paraguaya por tres o más goles dejará eliminado al conjunto argentino.

 

 

 

Cómo llegan Recoleta y Boca

 

En el encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Recoleta se puso en ventaja con un gol de Pedro Ríos. Sin embargo, Boca remontó mediante Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores.

 

El equipo paraguayo terminó aquel partido con nueve jugadores por las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera. Ambos deberán cumplir una fecha de suspensión y no podrán participar de la revancha.

 

Boca viene de empatar 1-1 con Platense por el Torneo Clausura, mientras que Recoleta perdió 2-1 ante 2 de Mayo en el campeonato paraguayo. El conjunto de Jorge González utilizó una formación alternativa para preservar futbolistas.

 

El partido se jugar&aacute; en el Defensores del Chaco.
El partido se jugará en el Defensores del Chaco.

 

Las bajas y la posible aparición de Enner Valencia

 

Arruabarrena no podrá contar con Leandro Paredes, Leandro Lozano ni Marco Pellegrino. Los tres terminaron el último compromiso con diferentes molestias musculares y no integraron la delegación que viajó a Paraguay.

 

Dylan Gorosito reemplazaría a Lozano en el lateral derecho y Ayrton Costa ingresaría por Pellegrino. La principal duda se encuentra en el mediocampo y dependerá del esquema elegido por el entrenador.

 

Paredes no jugar&aacute; por lesiones.
Paredes no jugará por lesiones.

 

Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech son las opciones para mantener el 4-3-3. Si el Vasco cambia a un 4-2-3-1, Miguel Merentiel podría ocupar el lugar que deja Paredes. Enner Valencia fue convocado por primera vez y podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de Boca.

 

Hora, TV y posibles formaciones

 

La posible formación de Boca sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

 

 

Recoleta formaría con Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier.

 

El partido comenzará a las 19 y será televisado por DSports, con transmisión online mediante DGO. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte y el ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre São Paulo y Bolívar.

Temas:

Boca Recoleta Copa Sudamericana
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