IAPV rescindió una obra por incumplimientos y volverá a licitar viviendas en dos localidades

El IAPV informó que abrirá un nuevo proceso licitatorio para culminar 30 viviendas que se encuentran en ejecución en Ramírez y Urdinarrain. La decisión fue tomada luego de que el organismo resolviera rescindir el contrato con la empresa adjudicataria por incumplimientos en los plazos y en los procedimientos administrativos previstos.

Según comunicó el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, las obras alcanzadas son Ramírez 10 Viviendas y Urdinarrain 20 Viviendas. En ambos casos, el IAPV tomó formal posesión de los trabajos para avanzar con una nueva licitación y posterior adjudicación.

Las unidades de Ramírez estaban destinadas a empleados municipales, mientras que las de Urdinarrain habían sido proyectadas para afiliados de Agmer. Ambas obras habían sido adjudicadas a la firma ACIC Mocoiein S.A. mediante una licitación realizada en 2023.

Rescindieron el contrato de obra

El organismo indicó que el inicio de los trabajos había sido dispuesto en noviembre de 2025. Sin embargo, la empresa no cumplió con los plazos establecidos ni con distintos procedimientos administrativos, situación que derivó en la rescisión contractual.

Imagen ilustrativa.

La medida implica que el IAPV deberá iniciar un nuevo trámite de licitación para seleccionar a otra empresa que se haga cargo de las obras pendientes. Luego de ese proceso, se definirá una nueva adjudicación para continuar con la construcción de las viviendas.

Desde el instituto señalaron que la intención es completar los trabajos en el menor tiempo posible, aunque no se informó aún una fecha para la apertura de sobres ni un plazo estimado para la finalización de las unidades habitacionales.

Nuevo proceso para finalizar las viviendas

La rescisión del contrato no implica la cancelación de los proyectos, sino la necesidad de reordenar el proceso administrativo y contratar nuevamente la ejecución de las obras. El nuevo llamado deberá contemplar las condiciones necesarias para retomar los trabajos tanto en Ramírez como en Urdinarrain.

Las viviendas forman parte de planes habitacionales que tenían como destinatarios a trabajadores municipales y afiliados sindicales. El futuro de ambas obras quedará sujeto a los tiempos del nuevo proceso licitatorio y a la posterior firma del contrato con la empresa que resulte adjudicada.