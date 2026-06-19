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Sociedad Disponibles en el segmento prioridad

Créditos hipotecarios sin sorteos del IAPV: dieron a conocer los padrones de postulantes

El programa RAÍCES del IAPV ofrece créditos hipotecarios a tasa cero para construir, ampliar o mejorar viviendas. Ya están publicados los padrones definitivos de postulantes del segmento prioridad del programa Ahora Tu Hogar - Línea Raíces.

19 de Junio de 2026
Créditos: dieron a conocer los padrones de postulantes.
Créditos: dieron a conocer los padrones de postulantes. Foto: (IAPV).

REDACCIÓN ELONCE

El programa RAÍCES del IAPV ofrece créditos hipotecarios a tasa cero para construir, ampliar o mejorar viviendas. Ya están publicados los padrones definitivos de postulantes del segmento prioridad del programa Ahora Tu Hogar - Línea Raíces.

Los créditos hipotecarios RAÍCES es el nuevo programa impulsado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), que busca facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante un sistema de evaluación continua que reemplaza los tradicionales sorteos.

La iniciativa contempla financiamiento para construir una vivienda en terreno propio o para realizar ampliaciones, terminaciones y mejoras en inmuebles existentes.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) informa que ya están publicados los padrones definitivos del segmento prioridad del programa Ahora Tu Hogar - Línea Raíces.

En mayo de este año, el IAPV relanzó su línea de créditos hipotecarios individuales Raíces, cuyo cambio central es el fin del sistema de sorteos y la implementación de un mecanismo de evaluación continua por orden de inscripción.

En ese marco, quienes estaban inscriptos y no habían resultado favorecidos en sorteos anteriores tuvieron la posibilidad de completar su inscripción presentando la escritura del inmueble dentro de un plazo de 15 y pasaron a integrar el segmento prioridad, conservando su número de orden de inscripción original como número de orden de evaluación.

 

Padrones definitivos

 

Finalizado ese proceso -que incluyó un período de validación notarial de la documentación presentada y una instancia adicional de subsanación de observaciones-, se elaboraron los padrones definitivos por línea solicitada.

Los más de 1.100 postulantes incluidos en estos padrones, recibirán información por correo electrónico sobre los pasos a seguir para avanzar con su solicitud al crédito Raíces.

Los postulantes que no integran el segmento prioridad y que hayan presentado su escritura iniciarán próximamente el proceso de validación notarial de acuerdo a su número de orden de inscripción.

 

Una vez finalizada esa instancia, el IAPV informará los pasos siguientes. Los padrones pueden consultarse en el enlace adjunto, mientras que las consultas: pueder realizarse a la siguiente dirección de correo: creditos@iapv.gov.ar

 

Los padrones completos:

 

Raíces: Están disponibles los padrones definitivos del segmento prioridad - 1 by elonceweb

 

Raíces: Están disponibles los padrones definitivos del segmento prioridad - 2 by elonceweb

Temas:

IAPV Viviendas créditos hipotecarios Gobierno de Entre Ríos RAÍCES
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