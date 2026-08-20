El TC llegó a las aulas: más de 200 estudiantes participaron de una jornada de formación técnica y educación vial

El Turismo Carretera sumó una propuesta educativa en Paraná antes de disputar este fin de semana la décima y última fecha de la etapa regular del campeonato 2026. La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y el Consejo General de Educación (CGE) llevaron adelante jornadas de formación técnica y educación vial destinadas a más de 200 estudiantes de escuelas técnicas y universidades.

Las actividades se desarrollaron en instalaciones de la Escuela de Policía de Entre Ríos y reunieron a jóvenes de establecimientos educativos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. La iniciativa incluyó contenidos vinculados con mecánica automotriz, componentes utilizados por los vehículos de competición y seguridad vial.

En diálogo con Elonce, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó la posibilidad de acercar a los estudiantes a una experiencia práctica vinculada con una de las principales categorías del automovilismo nacional. “Hay más de 200 chicos hoy esperando la capacitación de mecánica de automotores, puntualmente con un auto del TC que va a correr el domingo. También tenemos mañana la jornada de educación vial que nos brinda la ACTC”, explicó.

Un auto del TC como herramienta educativa

La primera jornada estuvo dedicada especialmente a la mecánica de los vehículos de competición y se extendió hasta las 18. Para este viernes, en tanto, estaba prevista una capacitación sobre educación vial hasta las 13.30.

Cuenca valoró especialmente que los estudiantes pudieran observar directamente los elementos que componen un vehículo de Turismo Carretera. “Que nuestros chicos puedan estar viendo en vivo y en directo, con especialistas que puedan estar contando las partes del auto y que lo puedan ver, es una experiencia única”, afirmó.

El titular del CGE agradeció además la participación de las instituciones que permitieron concretar la iniciativa. “Estamos agradecidos con la ACTC, con la Escuela de Policía, con el ministro y con el jefe de Policía por prestarnos el espacio”, sostuvo.

Un programa que acompaña las fechas del Turismo Carretera

El secretario de la ACTC, Facundo Martín Gil Bicella, explicó a Elonce que las actividades forman parte de una iniciativa que acompaña al Turismo Carretera en distintos puntos del país y que busca aprovechar la presencia de la categoría para acercar conocimientos técnicos a los estudiantes.

“Es un programa federal educativo que llevamos previamente a cada competencia de TC en todas las provincias donde compite la categoría”, señaló Gil Bicella, quien agradeció al Gobierno entrerriano, al CGE y a la Escuela de Policía por facilitar la realización de las jornadas.

El dirigente explicó que quienes estuvieron a cargo de transmitir los conocimientos cuentan con experiencia directa dentro del automovilismo. “Nuestros docentes no solo son docentes, sino que trabajan dentro de esta categoría”, remarcó.

Los estudiantes conocieron un auto que correrá el fin de semana

Uno de los principales atractivos fue la presencia de un vehículo que formará parte de la competencia prevista para este fin de semana en el autódromo de Paraná. Según explicó Gil Bicella, se trató del auto de Martín Vázquez.

“Se va a transmitir el conocimiento de poder tener en vivo un auto de Turismo Carretera de los que van a correr el fin de semana, el de Martín Vázquez, y también todos los componentes que se utilizan en esta categoría”, detalló.

El secretario de la ACTC destacó que muchos de esos elementos técnicos habitualmente no se encuentran al alcance de los estudiantes. “A veces no son de muy fácil acceso, pero aquí se va a dar la posibilidad para que todos puedan saber de qué se trata y tener el conocimiento que puedan transmitir nuestros docentes”, agregó.

Educación vial para estudiantes

La segunda parte de la propuesta estará concentrada en la seguridad vial. “Mañana será el turno de lo que es el taller de educación vial, algo que nos atañe a toda la sociedad y donde todos estamos involucrados”, adelantó Gil Bicella.

Desde el ámbito municipal también destacaron la importancia de incorporar estos conocimientos desde edades tempranas. Gustavo Palacios valoró la posibilidad de trabajar junto a los estudiantes sobre las normas que posteriormente deberán aplicar como conductores.

“A diario, con el personal que trabaja en la calle, es muy gratificante ser docente o tratar de enseñar la Ley de Tránsito y las ordenanzas municipales. Es muy beneficioso tener la oportunidad de desarrollarnos y que los chicos lo aprendan desde el inicio”, manifestó.

La importancia de aprender desde la práctica

Cuenca remarcó que la convocatoria estuvo especialmente dirigida a las escuelas técnicas debido a la relación entre sus contenidos educativos y la propuesta desarrollada por la ACTC.

“Que nuestros chicos tengan la oportunidad de poder vivir esto, verlo en vivo y en directo y estar con gente especializada, que además de docente es especialista en la temática, es muy importante”, señaló.

El funcionario agregó que la propuesta también fue extendida al ámbito universitario. “Invitamos a las escuelas vinculadas a los talleres, más que nada a las escuelas técnicas”, detalló.

Por su parte, la comisario mayor Rosario Cornejo, subdirectora de la Dirección General de Institutos Policiales, celebró que la institución pudiera recibir la actividad. “Es nuestra casa y estamos contentos de recibirlos, así que esperamos que sean unas gratas jornadas, muy educativas”, expresó.

La mirada sobre el autódromo de Paraná

Además de la propuesta educativa, Gil Bicella se refirió a las características del circuito entrerriano, donde este fin de semana el Turismo Carretera disputará una fecha determinante para el campeonato.

“Es un circuito muy técnico. A mí particularmente, como piloto de la categoría que fui muchos años, me gustaba. Es uno de los circuitos que más me gustaban, un circuito rápido, pero técnico”, describió.

Jornada educativa de la ACTC junto al CGE en Paraná - Elonce

También destacó el trabajo realizado para recibir nuevamente a la categoría. “El Club de Volantes trabaja muy fuerte. El Gobierno apoya fervientemente para llevar adelante estas carreras de Turismo Carretera”, afirmó.

Una fecha clave para el campeonato

La actividad educativa se desarrolló en la previa de un fin de semana decisivo para el TC. Paraná será escenario de la décima fecha del campeonato 2026 y del cierre de la etapa regular, instancia que determinará los 12 pilotos que accederán a la Copa de Oro.

Gil Bicella dimensionó el nivel que alcanzó actualmente la competencia. “Hoy estamos hablando de la mejor categoría de Latinoamérica, por su tecnología y por su nivel deportivo”, consideró.