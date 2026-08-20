Un entrerriano participó de la serie sobre Moria Casán y contó cómo fue el rodaje: "Es muy emocionante"

El entrerriano Fernando “Poke” Lezcano formó parte de la serie sobre Moria Casán y relató detalles de una experiencia que le permitió compartir jornadas de rodaje con la reconocida artista, Sofía Gala y diferentes integrantes de la producción. El conductor y animador de Concordia trabajó como extra durante cuatro o cinco días y apareció en distintas escenas de la ficción.

En diálogo con Diario Río Uruguay, Lezcano explicó que su participación debió permanecer en reserva durante meses debido a las condiciones establecidas por la producción. “Cuando nos contratan para estas series o películas, lo primero que hacemos es firmar un contrato de confidencialidad, por el que no podemos ni subir fotos, ni postear nada, entonces lo mantenemos en secreto hasta que la productora salga a difundir las cosas”, señaló.

Una vez que la producción permitió difundir imágenes, pudo compartir parte de lo vivido detrás de cámara. “Nosotros pudimos recién postear fotos y videos del set y las escenas con el estreno de Moria en todos lados”, indicó, y definió el trabajo como “una experiencia tan linda que me tocó vivir a mí personalmente”.

Las escenas en las que apareció el concordiense

El conductor detalló que participó de diferentes momentos recreados para la ficción. “Fui un espectador en uno de los teatros donde Moria muestra su parte artística”, contó. Además, recordó que “también estuve en una casa quinta en donde hubo fiestas y demás”.

La experiencia le permitió conocer desde adentro la dinámica de una producción de gran escala. “Fue una experiencia hermosa que me tocó vivir junto con Moria, con la hija (Sofía Gala) y con parte de la producción, que es Avout, en donde te encontrás y conoces gente tan profesional, tan buena y que te atienden de la mejor manera”, destacó.

Lezcano también describió la intensidad de las jornadas. “Cuando entras a la parte artística, sos otra persona y te tratan diferente, en el buen sentido. Son horas largas de rodaje en las que ni siquiera te das cuenta de que entraste y saliste al otro día a las seis de la mañana”, relató.

En qué capítulos se puede ver a “Poke”

Sobre su aparición en pantalla, el entrerriano sostuvo que logró reconocerse en algunos capítulos y que incluso recibió capturas enviadas por compañeros que lo identificaron en determinadas escenas. “Por lo que vi en la plaqueta, figura el capítulo 1 y el capítulo 3 o 4, si no me equivoco, ahí es donde se me ve un poco”, precisó.

Su caracterización, sin embargo, hizo que para algunas personas resultara difícil reconocerlo. “Algunos no me conocen porque estoy personalizado de esa época, tengo un peinado raro y tengo un traje gris, pero yo que me conozco, me he visto y es muy emocionante estar en esa serie”, expresó.

El conductor aclaró que no interpretó un personaje principal ni secundario. “Yo hice bolos, hice de extra, por lo que estuve como más en el relleno de lo que son estas series”, explicó. Sin embargo, adelantó que otras producciones todavía pendientes de estreno podrían darle una mayor exposición.

De trabajar detrás de cámara a participar como extra

La llegada de Lezcano a las producciones audiovisuales se produjo después de años de experiencia en comunicación y de capacitaciones específicas vinculadas con la actuación. “He estado produciendo y detrás de cámara muchos años, pero nunca estuve delante y como actor”, reconoció.

Antes de presentarse a los primeros castings decidió prepararse. “Hice dos o tres seminarios de actuación antes de meterme en un casting y el primer llamado fue para una serie del lejano oeste, después fue para El Encargado”, recordó. Desde entonces comenzó a sumar oportunidades como extra.

Para Lezcano, esas primeras apariciones representaron una forma de ingresar a un ámbito diferente. “Arrancar así como un extra fue algo lindo, que para otros que están estudiando actuación o que tienen ganas de empezar, por ahí no sale”, consideró.

Los tiempos de los castings y sus próximos proyectos

Mientras continuó vinculado con producciones realizadas en Buenos Aires, “Poke” mantuvo sus actividades profesionales en Concordia y la región. “En septiembre tengo que viajar para un evento, pero me sigo promocionando yo mismo en las redes”, explicó sobre sus próximos compromisos.

Al mismo tiempo, continuó presentándose a castings, aunque advirtió que los procesos pueden extenderse durante semanas. “Hacer un casting es esperar a que te llamen y pueden pasar de uno a dos meses”, sostuvo. Durante esos períodos, siguió dedicado a las tareas que desarrolló durante buena parte de su carrera.

“Mientras tanto tenés que seguir haciendo otros trabajos. Por eso es que hago castings y me preparo para lo que es mi trabajo, que es la conducción y la animación”, manifestó. Además, afirmó: “Si sale un trabajo para hacer de camarógrafo, lo hago porque lo sé hacer”.

El llamado que puede cambiar la rutina

Según explicó, la dinámica laboral cambia cuando llega la confirmación de una productora, ya que determinadas caracterizaciones requieren conservar la apariencia física hasta finalizar las grabaciones.

“Por ahí llama la productora y dice ‘che, quedaste para este papel’. Necesitamos que quedes al 100% enfocado y no te toquen más ni el look, ni hagas más nada porque te necesitamos para tal fecha y tal fecha”, relató. En ese marco, dejó abierta la posibilidad de una nueva convocatoria que todavía no podía revelar.

Lezcano también se refirió a la situación personal que atravesó durante este año y explicó por qué algunas personas se sorprendieron al verlo en producciones audiovisuales. “Yo salí a dar un video. Lo publiqué en las redes”, comentó acerca de las explicaciones que brindó públicamente.

Aclaró cuándo se realizaron las grabaciones

El conductor remarcó que las imágenes que comenzaron a circular correspondían a trabajos realizados antes del problema de salud que atravesó durante 2026.

“La gente cuando me veía o en la serie o en alguna foto que posteaba preguntaban ‘¿no estaba enfermo este chico? ¿No estaba pidiendo

colaboración?’. Bueno, las series se grabaron todas el año pasado. A mí me pasó esto en abril de este año”, aclaró.

Sobre su evolución, indicó que redujo la frecuencia de la medicación y continuó bajo seguimiento profesional. “Ahora a la medicación que tomaba cada ocho horas, solamente la estoy tomando una vez al día”, explicó.

Finalmente, Lezcano aseguró que los últimos controles arrojaron resultados favorables. “Los estudios salieron bien. Mi corazón está bien, gracias a Dios. Y me estoy haciendo chequeos una vez al mes, pero me siento bien”, concluyó. Mientras retomó sus actividades como conductor y animador, el concordiense continuó realizando castings y anticipó que podría tener novedades sobre otra producción.