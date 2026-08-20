Cosquín Rock 2027 confirmó la grilla completa con figuras nacionales e internacionales

El Cosquín Rock 2027 comenzó a tomar forma este jueves con la presentación oficial de su grilla de artistas. La próxima edición del tradicional festival se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y volverá a reunir durante dos jornadas a referentes nacionales e internacionales.

Entre los principales nombres anunciados aparecen Jack Johnson, Babasónicos, Divididos, Ciro y Los Persas, Los Fabulosos Cadillacs, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Tan Biónica, Illya Kuryaki and the Valderramas y Jorge Drexler. Por el momento, la organización no informó cómo se distribuirán los artistas por jornada ni los horarios y escenarios de cada presentación.

La grilla también incluye a Capital Cities, Catupecu Machu, Los Gardelitos, Ratones Paranoicos, Los Cafres, Guasones, El Kuelgue, Él Mató a un Policía Motorizado, Lisandro Aristimuño, Turf, Los Pericos, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Usted Señálemelo, Peces Raros, Silvestre y la Naranja y Wos, entre otras propuestas.

Jack Johnson, uno de los principales nombres internacionales

Uno de los anuncios que sobresale dentro del Cosquín Rock es el regreso de Jack Johnson. El músico hawaiano mantiene una extensa relación con el público argentino y volverá al país casi una década después de su última visita.

Johnson se presentará el viernes 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires y luego viajará a Córdoba para formar parte del festival. Su primera visita a la Argentina había sido en 2011, mientras que en 2017 encabezó una de las jornadas del Personal Fest.

La programación refleja además la diversidad musical que el encuentro incorporó con el paso de los años. Aunque su origen está directamente relacionado con el rock, la propuesta incluye actualmente artistas vinculados con el pop, la música urbana, el reggae, la canción, el blues y la electrónica.

Una grilla con históricos y nuevas generaciones

Entre las artistas femeninas anunciadas figuran Marilina Bertoldi, Zoe Gotusso, Blair, Abril Olivera, Daniela Spalla, Delfina Campos, Kat Riggins, Sandra Vázquez y Wayra Iglesias, junto a otras representantes de diferentes escenas musicales.

También habrá espacio para bandas históricas del festival. Las Pelotas volverá a formar parte de la programación y mantendrá una particularidad: es la única banda que estuvo presente en todas las ediciones argentinas del encuentro.

La expectativa para 2027 llega después de una edición 2026 que, según datos difundidos por la organización, reunió a más de 90.000 personas y contó con más de un centenar de artistas distribuidos entre distintos escenarios.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas para el Cosquín Rock 2027 ya se encuentran a la venta. Los últimos valores informados para la etapa general ubicaron al abono para las dos jornadas en $500.000, a lo que se suman $75.000 de cargo por servicio, por lo que el precio final alcanza los $575.000.

La modalidad Fanatic VIP fue informada a $1.800.000, más $100.000 de cargo por servicio, alcanzando un total de $1.900.000. La venta fue organizada en distintas etapas, algunas de ellas con beneficios de financiación para clientes de BBVA.

La comercialización se realiza a través de los canales oficiales del festival. Más adelante se informarán también los días y puntos habilitados para realizar el canje de las entradas virtuales por las pulseras que permitirán ingresar al predio.