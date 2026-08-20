“Es una posibilidad única de intercambio”: presentaron el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

El Encuentro Entrerriano de Teatro celebrará desde este viernes 21 y hasta el domingo 23 de agosto su 41ª edición, con una programación distribuida entre Gualeguay y General Galarza. Durante las tres jornadas habrá funciones gratuitas, capacitaciones, actividades especiales y espacios de intercambio entre artistas de distintos puntos de Entre Ríos.

La presentación se realizó este jueves en la Casa de la Cultura, donde el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y el director de Cultura de Gualeguay, Américo De Tomassi, brindaron detalles de una edición que tendrá una particularidad: por primera vez el encuentro se desarrollará de manera simultánea y colaborativa en dos localidades.

Stoppello remarcó la respuesta que tuvo la convocatoria provincial. “Se presentaron más de 60 obras de toda la provincia y el jurado seleccionó 12”, indicó. En ese sentido, explicó que seis propuestas se presentarán en General Galarza y otras seis en Gualeguay, con circulación permanente de artistas entre ambas ciudades.

Una modalidad inédita para el encuentro

El secretario de Cultura señaló que la elección de las dos sedes responde a realidades diferentes dentro de la actividad teatral entrerriana. “Gualeguay tiene una riquísima historia de actividad teatral, mientras que Galarza busca instalar también al teatro como una actividad importante en la localidad”, explicó.

Para Stoppello, el objetivo central es que esas experiencias confluyan dentro de una misma propuesta. “Son dos realidades disímiles, pero con un mismo fin: impulsar la actividad teatral en la provincia y ampliar la cantidad de públicos que se acerquen a disfrutar del talento de los artistas entrerrianos”, sostuvo.

También destacó que más de 60 artistas estarán circulando entre las dos localidades durante el fin de semana. “Una de las intenciones centrales es que los artistas se conozcan entre sí y que, a partir de ese intercambio, puedan surgir nuevas ideas y nuevas construcciones”, afirmó.

Un encuentro con más de cuatro décadas de historia

Consultado sobre la continuidad del evento, Stoppello consideró que uno de los factores principales es la apropiación de la propuesta por parte de los propios trabajadores del sector. “La comunidad teatral se ha apropiado del encuentro. Le pertenece a los teatreros y el Estado articula para que sea posible”, señaló.

En esa línea, destacó que el Encuentro Entrerriano de Teatro funciona como un espacio esperado por los elencos provinciales. “Todos quieren participar porque saben que es una posibilidad única de intercambio entre las distintas localidades, para ver qué está haciendo cada uno”, expresó.

El funcionario vinculó además esa continuidad con la vigencia que mantiene el teatro en Entre Ríos. “El teatro en la provincia tiene tanta fuerza porque cuenta con esta instancia de encuentro”, sostuvo, al tiempo que explicó que desde la Secretaría de Cultura se buscó replicar este formato en otras disciplinas artísticas.

Funciones gratuitas en Gualeguay y Galarza

Por su parte, Américo De Tomassi destacó la expectativa que generó la llegada de la propuesta a Gualeguay. “Para nosotros es un gusto enorme recibir a elencos de distintas partes de la provincia”, manifestó, y remarcó la trayectoria que tiene la ciudad dentro de la actividad cultural y teatral.

Presentan el 41º Encuentro Entrerriano de Teatro

El funcionario municipal también puso el foco en la modalidad compartida entre ambas localidades. “Es la primera vez en el sur entrerriano que se pone en práctica un encuentro con dos ciudades que van a recibir y trasladar los elencos”, explicó.

De Tomassi remarcó además que todas las propuestas tendrán entrada libre y gratuita. La apertura será este viernes a partir de las 15 en General Galarza, mientras que durante la tarde y la noche también comenzarán las funciones en Gualeguay. El cierre se realizará el domingo a las 20 en esta última ciudad.

Capacitaciones y participación del Teatro Cervantes

La agenda incluirá además capacitaciones, actividades de la Red de Salas de Teatro y la participación del Teatro Nacional Cervantes. Según anticipó Stoppello, habrá una iniciativa destinada a directores entrerrianos para la presentación de proyectos teatrales.

“Se convocará a todos los directores de la provincia para presentar obras y el Cervantes podrá seleccionar una que el año próximo realizará una gira por Entre Ríos”, explicó.

El domingo también habrá reconocimientos a la trayectoria impulsados por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos. Todas las actividades del Encuentro Entrerriano de Teatro serán gratuitas, aunque desde la organización recomendaron llegar con anticipación a las salas para asegurar el ingreso ante la convocatoria esperada.