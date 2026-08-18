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Se realiza este fin de semana el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay recibirán la 41° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Habrá funciones gratuitas de elencos provinciales seleccionados por convocatoria, capacitaciones y actividades especiales.

18 de Agosto de 2026
Se realiza este fin de semana el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro.
Se realiza este fin de semana el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro. Foto: (Archivo).

Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay recibirán la 41° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Habrá funciones gratuitas de elencos provinciales seleccionados por convocatoria, capacitaciones y actividades especiales.

Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay recibirán la 41° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Habrá funciones gratuitas de elencos provinciales seleccionados por convocatoria, capacitaciones y actividades especiales. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios sedes, con participación del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

 

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: “Es una iniciativa donde se plasman ejes centrales de nuestra gestión: la participación federal, el acceso de la ciudadanía a la cultura entrerriana, el encuentro entre nuestros artistas y el público, y las oportunidades de desarrollo y crecimiento con capacitaciones y nuevos escenarios”.

 

Sobre el Encuentro:

 

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.

 

La programación está destinada a públicos de todas las edades. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito. Las entradas para las funciones se deberán retirar una hora antes de cada presentación, en la sala correspondiente, hasta completar la capacidad.

A las funciones se sumará una importante agenda de formación, con talleres y capacitaciones. También se desarrollarán instancias de intercambio institucional y profesional, como la Reunión del Consejo Provincial de Cultura, la presentación del programa TNC Produce en el país, la Red Federal de Teatros y la reunión del CONTIER.

 

Link al programa completo: PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL ENCUENTRO

Temas:

Encuentro Entrerriano de Teatro Gualeguay General Galarza
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