Contratistas rurales alertaron por maquinaria envejecida y dificultades para sostener la actividad

REDACCIÓN ELONCE
Los contratistas rurales realizan buena parte de las labores agrícolas del país, pero afrontan tarifas estancadas, equipos antiguos y problemas para acceder al financiamiento. Luis Fredy Simone advirtió en Elonce sobre la situación del sector y especialmente sobre Entre Ríos.
Los contratistas rurales atraviesan una coyuntura compleja, marcada por el elevado precio de la maquinaria, las dificultades para renovar equipos y tarifas que no acompañaron los costos de la actividad. Así lo explicó a Elonce Luis Fredy Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias, quien destacó además el peso que tiene el sector dentro de la producción agropecuaria nacional.
Durante una entrevista con Moviendo el Avispero, por Elonce Radio & Stream FM 98.7, Simone explicó que la actividad fue transformándose con el paso de los años y que muchos de quienes actualmente prestan servicios anteriormente fueron productores. “Muchos de los que somos contratistas hoy en algún momento fuimos productores”, relató.
Según indicó, los cambios ocurridos en el esquema productivo impulsaron a numerosas familias a reconvertirse para permanecer vinculadas al campo. “Por decisión de no dejar la maquinaria, de no dejar el campo, de no dejar la actividad que tanto queremos, que es sembrar, cultivar, cosechar. Nos fuimos reconvirtiendo, inventando, reinventando y salimos siendo contratistas”, expresó.
El peso de los contratistas en la producción nacional
Simone puso números al rol que desempeña actualmente la actividad. “Hoy el contratista somos los responsables de levantar más de 70% de la cosecha en el país. Sembramos también alrededor del 70-80% de la siembra, se hace con contratistas y más del 90% de la aplicación de fitosanitarios se hace con contratistas”, sostuvo.
A partir de esos porcentajes, remarcó que el funcionamiento del agro depende en gran medida de los servicios que prestan estas empresas. “Somos una actividad muy muy imprescindible para el sector porque, hoy por hoy, en la Argentina no se podría estar produciendo sin nosotros, sin los contratistas”, afirmó.
No obstante, señaló que ese peso productivo no siempre se traduce en reconocimiento económico. Las dificultades para establecer tarifas rentables, sumadas a los costos de inversión, condicionaron la capacidad para modernizar las flotas de tractores, sembradoras y cosechadoras.
Un parque de maquinaria que envejeció
Uno de los principales puntos de preocupación estuvo vinculado con la antigüedad de los equipos. Simone señaló que actualmente el sector trabaja con “un parque de maquinaria entre 15 y 20 años de antigüedad” y calificó ese escenario como "grave" por las consecuencias que puede generar sobre la eficiencia de las tareas.
“Es muy grave la falta de créditos y y el envejecimiento de la maquinaria”, planteó. Según explicó, las fallas o la falta de capacidad tecnológica pueden derivar en dificultades para completar las labores dentro de las ventanas productivas, con lotes que no logren cosecharse o sembrarse en las condiciones adecuadas.
El dirigente también advirtió sobre la evolución del valor de los equipos. “Imagínate que en los últimos 20 años la maquinaria subió más del 100% en dólares. No estoy hablando en peso, estoy hablando en dólares”, señaló.
Tarifas y una advertencia sobre Entre Ríos
A la problemática de los equipos se sumó el escenario de las tarifas que cobran por los trabajos. “La tarifa está muy plana. Hace muchos años que seguimos con la misma tarifa y eso hace que no se pueda cambiar la maquinaria, no se pueda actualizar”, describió Simone.
El referente atribuyó parte de la dificultad para trasladar costos a la concentración entre quienes contratan los servicios. Al respecto, sostuvo que existen grandes actores que demandan tecnología, pero ejercen presión para reducir los valores abonados por las labores.
Finalmente, puso especial atención sobre Entre Ríos. “Entre Ríos debe ser una de las provincias que en peor situación están los contratistas. Lo conozco muy de cerca”, afirmó. Y añadió: “Muchos contratistas de Entre Ríos están muy mal económicamente por estos grandes dadores de trabajo”.
El desafío de atraer nuevamente a los jóvenes
Simone consideró que el futuro del sector también dependerá del recambio generacional y de la posibilidad de mostrar una actividad tecnificada, profesional y económicamente sostenible. “Creo que estamos muy a tiempo de que nuestros hijos vuelvan al campo”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que la incorporación de tecnologías y el avance de equipos cada vez más automatizados requerirán trabajadores capacitados. También pidió una mayor participación juvenil dentro de las entidades que representan al agro.
“Se van a manejar máquinas prácticamente autónomas”, anticipó y consideró fundamental que las nuevas generaciones se involucren en ese proceso. Para Simone, modernizar los equipos, recuperar márgenes y contar con herramientas de financiamiento serán condiciones decisivas para que las empresas familiares puedan continuar dentro de una actividad que resulta central para las cosechas argentinas.