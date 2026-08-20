Ente Mixto de Turismo: el gobierno provincial anunció beneficios impositivos, energéticos y créditos para el sector

REDACCIÓN ELONCE
El Ente Mixto de Turismo realizó su segunda reunión y Rogelio Frigerio anunció una reducción de Ingresos Brutos, subsidios energéticos, financiación con Sidecreer y créditos para prestadores. “El sector está pasando un momento complicado”, afirmó a Elonce.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos realizó su segunda reunión en Paraná, donde el gobernador Rogelio Frigerio anunció un paquete de medidas destinadas a acompañar a los prestadores ante la situación que atraviesa la actividad. Las iniciativas contemplaron beneficios impositivos y energéticos, financiación para incentivar el turismo interno y créditos orientados a mejorar la eficiencia energética de los establecimientos.
Tras participar del encuentro, Frigerio destacó ante Elonce la conformación del organismo y el rol que pretende darle dentro de la planificación provincial. “Tuve la posibilidad grata de participar de la segunda reunión del Ente Mixto de Turismo, una institución que desde hace muchísimo tiempo se prometía y que finalmente, hoy con nuestra gestión, es una realidad. Es el lugar y el ámbito donde quiero que se discutan todas las políticas vinculadas a uno de los sectores más importantes de la economía de Entre Ríos”, dijo.
En ese sentido, el mandatario planteó que las medidas fueron definidas teniendo en cuenta las dificultades actuales de la actividad turística: “Estoy aprovechando esta oportunidad para hacer anuncios que creo que son relevantes. El sector está pasando un momento complicado y el Estado tiene que no solo entender esta situación, sino también en las variables que se pueden trabajar, en hacer algunos cambios y esto es lo que anunciamos en tres frentes".
Luego, dio el primer detalle: "El impositivo primero, donde vamos a plantear desde este momento hasta que se sancione una ley que incorpore al sector turístico a la misma condición que la industria en términos de Ingresos Brutos. Es una medida que va a dejar afuera de este impuesto a la gran mayoría de las empresas del sector turístico, que es lo que queremos porque queremos ir reduciendo hasta eliminarlo porque es un impuesto distorsivo”, sostuvo.
Reducción de Ingresos Brutos para el turismo
Mientras se avanza con la modificación legislativa mencionada por el gobernador, el Ejecutivo provincial aplicará una reducción en las alícuotas que actualmente afrontan los prestadores. “Mientras tanto, vamos a hacer una reducción del 20% de las alícuotas del impuesto de Ingresos Brutos sobre el sector y esperemos, cuando tengamos la ley, poder asimilar al sector turístico y a la industria en nuestra provincia respecto a este impuesto”, explicó Frigerio.
El gobernador señaló, además, que la decisión se incorporará a otras políticas tributarias que ya se implementaron para aliviar los costos del sector. “Esto se suma a lo que ya se viene haciendo con el Impuesto Inmobiliario al sector hotelero”, agregó durante la entrevista con Elonce.
Otro de los ejes abordados durante la reunión estuvo relacionado con el costo energético, considerado uno de los principales componentes de la estructura de gastos de hoteles, complejos y demás establecimientos turísticos. Sobre este punto, Frigerio aseveró: “En términos de la energía, que es un insumo clave para toda la producción, todas las industrias, incluso el turismo, estamos planteando un subsidio que va del 15% al 4%”.
Subsidios energéticos según el tamaño del establecimiento
El mandatario provincial precisó que el porcentaje del beneficio energético dependerá de las características de cada prestador. “El 15% va para los establecimientos menores, el 8% para los intermedios y el 4% para los grandes establecimientos turísticos”, especificó.
En paralelo, el Gobierno provincial anunció una herramienta destinada a estimular el movimiento turístico de los propios entrerrianos mediante la utilización de la Tarjeta Sidecreer. La iniciativa permitirá financiar parte de los consumos vinculados con la actividad y tendrá un límite establecido.
“A esto se le agrega una política del financiamiento del turismo interno local a través de la Tarjeta Sidecreer. Vamos a estar financiando el 50% de los consumos hasta $250.000. Creemos que es un incentivo importante también para el turismo interno de nuestra provincia y una línea de crédito, que es un pedido de prestadores turísticos vinculados con la reconversión energética, a través del CFI y con la colaboración del Fondo de Garantías de Entre Ríos”, indicó Frigerio.
Créditos para reconversión y ahorro energético
La línea crediticia anunciada estará destinada a inversiones que permitan reducir el consumo de energía y renovar equipamiento utilizado por los establecimientos. Según explicó el gobernador, contará con una tasa diferencial y un período inicial de gracia para los prestadores que accedan al financiamiento.
“Este es un crédito blando al 21% y con un año de gracia, las empresas vinculadas al sector turístico van a poder reconvertir su matriz energética o incorporar elementos o instrumentos que hacen a su tarea, como aires acondicionados, heladeras, que generen un ahorro de la energía”, señaló.
De esta manera, las medidas anunciadas durante el encuentro abarcaron tres áreas centrales para el sector: la carga impositiva, el costo de la energía y el acceso al financiamiento. Al mismo tiempo, la Provincia planteó al Ente Mixto como el espacio para analizar junto con los actores privados las políticas que se implementarán para la actividad.
El Ente Mixto como ámbito para definir políticas
Frigerio remarcó que el objetivo será continuar trabajando dentro del organismo para determinar el destino de los recursos y evaluar las necesidades de los prestadores turísticos entrerrianos.
“Vamos a seguir conversando en ese ámbito que quiero en el que se discutan todas estas políticas para ver cómo podemos encarar, cómo podemos alocar de la manera más eficiente para el sector este esfuerzo fiscal que está llevando adelante el gobierno”, sostuvo el gobernador.
Por su parte, Marcelo Barsuglia valoró los anuncios ante las dificultades que atraviesan los prestadores. “Son medidas importantes porque la situación de los sectores ya sabemos que está complicada desde hace ya un tiempo. Uno viene pidiendo ciertos instrumentos para poder mejorar la situación. El gobernador acaba de hacer anuncios de algunas cosas que son alivio para el sector y para seguir funcionando como Entre Ríos tiene que funcionar, brindando buena calidad en los servicios para que el turista que demanda precio y calidad en la atención, estemos acorde a un destino”, afirmó.
Las expectativas para los próximos fines de semana largos
De cara a los próximos fines de semana largos, Barsuglia señaló que el sector mantiene expectativas favorables, aunque reconoció las dificultades económicas que condicionan el movimiento turístico. “Las expectativas son siempre buenas, uno es optimista, el turismo es optimista. La situación del sector es complicada, pero como dijo anteriormente el gobernador. Se están tomando medidas que alivian un poco. Lo fundamental es que se reactive la economía del país y eso excede un poco a lo que podemos hacer nosotros aquí en la provincia. Es un tema más nacional que provincial”, afirmó.
Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, también se refirió al escenario. “El sector viene atravesando un momento duro por cuestiones que no tienen que ver con cosas que se pueden hacer desde la provincia. (Están los) factores meteorológicos, el clima y también cambia el comportamiento del turismo. Hoy la gente piensa el turismo de una manera distinta. Decide el destino a último momento, los plazos son menores, tiene que ver la cuestión macroeconómica y lo importante es que hay un hecho fundamental que es la creación del Ente Mixto de Turismo, donde nosotros discutimos con los verdaderos protagonistas de este tema, que es la cadena turística, para buscar la mejor forma de atravesar este difícil momento”, dijo.
El funcionario explicó que las herramientas anunciadas surgieron del trabajo conjunto con el sector privado. “De esas conversaciones y esos diálogos que venimos teniendo de forma permanente, surgen estas medidas. Por un lado son paliativas, como el subsidio a la luz, pero también hay una parte de fomento importante que tiene que ver con el plan de Sidrecreer de fomentar el consumo con el 50% de subsidio a los hoteles en cada uno de los alojamientos”, afirmó.
El Ente Mixto como herramienta para potenciar el destino
Colello consideró que Entre Ríos cuenta con recursos turísticos suficientes para fortalecer su posicionamiento. “Creo que lo importante es que tenemos con qué, Entre Ríos tiene con qué convertirse verdaderamente en un destino atractivo y que sea elegido por los turistas. Hoy tenemos una herramienta válida para poder potenciar todo eso que tenemos que es el Ente Mixto de Turismo”, sostuvo.
En tanto, Jorge Satto, titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, explicó a Elonce que también se trabaja en estrategias frente a las condiciones climáticas previstas por el fenómeno El Niño. “Hemos conformado dos mesas de adaptación al fenómeno climático. No podemos parar el fenómeno, pero sí podemos ser inteligentes en cuanto a cómo nos paramos frente a una dificultad. Es un gobierno que está acostumbrado a gestionar sin dinero, así nos ha inculcado el gobernador y la creatividad asoma. Estamos con todos los actores del turismo público y privado, los intendentes, los directores de los gobiernos locales para potenciar otro producto que también tenemos, como son las termas, los museos y los Parques Nacionales, que no se van a inundar”, aseguró.
La estrategia apuntará a reforzar la promoción de aquellas alternativas que puedan sostener su funcionamiento independientemente de las condiciones de los ríos y otros efectos climáticos. En ese sentido, Satto remarcó: “Tenemos que hacer una campaña fuerte de comunicación diciendo que Entre Ríos es accesible aun con la corriente de El Niño”.