Los autos del TC recorrerán las calles de Paraná: por dónde pasarán

Los autos del Turismo Carretera circularán este viernes desde las 18:30 por Paraná. El recorrido comenzará en avenida Laurencena, atravesará el Parque Urquiza y finalizará junto al monumento a Urquiza.
Los autos del TC recorrerán las calles de Paraná este viernes 21 de agosto, desde las 18:30, como parte de las actividades previas a la competencia que el Turismo Carretera disputará durante el fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).
La propuesta permitirá observar a los vehículos de la categoría fuera del circuito y tendrá como escenario principal el Parque Urquiza. El recorrido comenzará en la zona de avenida Laurencena y terminará en inmediaciones del Monumento a Justo José de Urquiza.
La actividad será abierta al público y permitirá que los seguidores del automovilismo puedan acercarse a los autos y pilotos antes del comienzo de la programación deportiva en el autódromo paranaense.
Por dónde pasarán los autos del TC
El punto de partida será la estación de servicios Shell ubicada sobre avenida Laurencena. Desde allí, los vehículos iniciarán el recorrido previsto por diferentes arterias de la zona del Parque Urquiza.
Tras salir desde Laurencena, los autos subirán por avenida Luis Etchevehere y continuarán posteriormente por Alameda de la Federación, atravesando uno de los sectores más concurridos del parque.
El trayecto concluirá en el Monumento a Justo José de Urquiza, donde se concentrará parte de la actividad y los fanáticos tendrán la posibilidad de observar de cerca a los protagonistas del Turismo Carretera.
Una exhibición antes de la actividad en el autódromo
Desde el Club de Volantes Entrerrianos convocaron al público a participar de la propuesta. “¡El TC sale a las calles de Paraná! Vení a vivirlo de cerca: los pilotos, los autos y toda la pasión del Turismo Carretera en un encuentro imperdible”, expresaron desde la institución.
La exhibición trasladará por algunas horas parte del espectáculo automovilístico desde el circuito hacia la ciudad, mientras los equipos y estructuras de la categoría terminan de instalarse para afrontar el cronograma del fin de semana.
La llegada del Turismo Carretera genera habitualmente una importante movilización de aficionados provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias, y el recorrido por las calles será una de las primeras actividades destinadas al público.
Una fecha decisiva para el Turismo Carretera
La competencia en Paraná tendrá además una importancia especial para el campeonato, debido a que marcará el cierre de la etapa regular del Turismo Carretera.
Los pilotos que todavía buscan ingresar a la instancia decisiva tendrán una última oportunidad para asegurar su clasificación, por lo que la actividad deportiva del fin de semana será determinante para definir posiciones.
Antes de que la atención se traslade definitivamente al autódromo, los autos tendrán su particular presentación ante el público paranaense: Laurencena, Luis Etchevehere, Alameda de la Federación y el Monumento a Urquiza conformarán el recorrido previsto para este viernes desde las 18:30.