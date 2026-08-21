Llega una masa de aire frío y seco: prevén fuerte descenso de temperaturas

Sin alertas meteorológicas vigentes en Argentina y luego del regreso del sol durante la tarde del jueves, un frente frío avanzará desde la Patagonia y abrirá paso a una masa de aire mucho más fría y seca.

Mientras tanto, el sistema de baja presión que afectó al Litoral con lluvias y lloviznas se desplaza hacia el este. Hacia el sábado, dos anticiclones dominarán buena parte del país y anticiparán un fin de semana estable, aunque con frío, heladas y sectores muy ventosos.

Un nuevo frente frío avanza desde el sur argentino, asociado a otro centro de bajas presiones cuyo principal impacto irá trasladándose hacia el océano Atlántico.

A su paso, el frente frío podrá dejar algunas lluvias durante el viernes en el oeste bonaerense, norte y noreste de La Pampa, sur de Córdoba y sur de San Luis, aunque las precipitaciones tendrán mayor protagonismo sobre la costa atlántica bonaerense.

Sin embargo, la noticia principal estará detrás del frente: el ingreso de una masa de aire mucho más fría y seca que provocará un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del centro y oeste de Argentina.

Para este viernes se esperan temperaturas de entre 10 y 12 °C por debajo de la media, especialmente sobre las provincias de Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba.

Una de las regiones más frías será el centro y sudoeste de Mendoza, donde las temperaturas podrían mantenerse en un solo dígito durante buena parte del viernes, con valores incluso bajo cero en los sectores de mayor altura.

El viento también será un factor para considerar. Aunque probablemente sin alcanzar umbrales de alerta, el norte y centro-oeste de Córdoba, noreste de San Luis y noreste de Mendoza podrían registrar ráfagas de 50 km/h o superiores.

Al momento de emisión de esta nota, para el viernes la única alerta vigente corresponde a las Islas Malvinas durante la tarde. Sin embargo, en el este y sudeste de Santa Cruz podrían presentarse ráfagas del orden de los 70 km/h, por lo que habrá que seguir las próximas actualizaciones.

Fin de semana de altas presiones

El sábado tendrá una configuración particularmente interesante: dos anticiclones serán protagonistas simultáneamente de las condiciones meteorológicas en Argentina.

Uno estará ubicado sobre el centro y centro-este del país, mientras que otro dominará la Patagonia. El aire frío y seco favorecerá además un amanecer con heladas generalizadas en toda la región patagónica.

Las heladas podrán alcanzar también el centro, sudoeste y sur de Río Negro, centro y este de La Pampa, oeste y noroeste bonaerense, Sierra de la Ventana y las sierras de Córdoba.

Las altas presiones favorecerán cielos mayormente despejados en amplias regiones, aunque esto no necesariamente significará sol pleno: en algunos sectores habrá nubosidad alta capaz de actuar como un velo y restarle brillo.

La costa atlántica bonaerense tendrá además un fin de semana particularmente ventoso. Durante la tarde del sábado se esperan ráfagas del orden de los 70 km/h, por lo que será otra región a vigilar ante una eventual emisión de alertas.

Durante el domingo, los dos centros de altas presiones del sábado tenderán a unificarse en un gran anticiclón cerrado sobre el centro-este del país, consolidando el dominio del aire frío sobre una extensa porción de Argentina.

El descenso térmico llegará incluso al norte: las temperaturas máximas superiores a 20 °C quedarán relegadas al extremo norte argentino.

El frío será mucho más marcado hacia el sur. El sur de Río Negro y el norte de Chubut podrían registrar temperaturas máximas bajo cero, mientras que en el sudeste bonaerense, incluida la costa atlántica, las máximas no superarían los 10 °C.

A medida que el anticiclón se desplace hacia el este, las ráfagas irán disminuyendo sobre la costa bonaerense, pero el viento ganará intensidad sobre el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut.

De esta manera, este 4to fin de semana estará marcado menos por las precipitaciones y más por la amplia irrupción de aire frío y seco, las heladas, el viento y el protagonismo de las altas presiones en gran parte del territorio argentino, indica el sitio Meteored.

El pronóstico en Paraná y la zona

El pronóstico en Paraná anticipa una continuidad de las bajas temperaturas durante las próximas jornadas, aunque posteriormente comenzará un sostenido ascenso térmico que llevará las máximas hasta los 25 grados. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante el período analizado.

Para este viernes 21 de agosto, el organismo nacional pronostica una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Durante la mañana habrá períodos de cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones se mantenía en 0% durante toda la jornada. Los vientos serían leves a moderados, con velocidades que oscilarían entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

El sábado será la jornada más fría

El descenso térmico se profundizará durante el sábado 22. Según el SMN, la mínima prevista será de apenas 4 grados, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 14 grados.

El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado durante las distintas franjas del día, nuevamente sin probabilidades de lluvias. Los vientos se mantendrán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el domingo 23 se espera el comienzo de una recuperación de las temperaturas. La mínima ascenderá hasta los 7 grados y la máxima llegará a 16, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

La temperatura comenzará a subir

El cambio más marcado se producirá desde el lunes 24. Para esa jornada, el organismo meteorológico anticipó una mínima de 6 grados y una máxima de 17, con condiciones estables.

El martes 25 continuará el ascenso térmico: la mínima alcanzará los 11 grados y la máxima llegará a 20. El cielo permanecerá parcialmente nublado y tampoco se pronosticaron lluvias.

La tendencia se profundizará el miércoles 26, cuando los registros térmicos se ubicarán entre los 15 y los 22 grados, lo que marcará una diferencia considerable respecto de las bajas temperaturas previstas para el fin de semana.