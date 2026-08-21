Por qué los autos nuevos llegan sin rueda de auxilio y qué ofrecen en su reemplazo

Cada vez más autos nuevos prescinden de la rueda de auxilio y utilizan kits antipinchazos, una tendencia global acelerada por la llegada de modelos chinos.
La ausencia de rueda de auxilio y su reemplazo por compresores y líquidos selladores, sorprende a quienes tienen la posibilidad de comprar un auto 0km. Lo que durante décadas fue un elemento obligatorio de seguridad hoy ya no lo es y esta realidad se aceleró con los autos chinos que comenzaron a expandirse en el mercado argentino.
Para las automotrices, esta decisión ahorra costos y espacio, pero choca de frente con la realidad de las rutas de nuestro país y la región.
Levantar la alfombra del baúl de un 0 km solía revelar una postal predecible: una rueda idéntica a las otras cuatro, acompañada por un gato mecánico y una llave cruz. Hoy, la sorpresa de miles de compradores es encontrarse con un pequeño bolso que contiene un compresor de 12 voltios y una botella de líquido químico, o directamente un fondo plano ocupado por cableados y baterías.
Incluso hoy hasta se valora contar con una rueda de auxilio temporal, más chica y con limitaciones de uso, que cuando empezaron a aparecer esgrimían los mismos argumentos de ahora.
Menos kilos, costos y más espacio
La desaparición paulatina de la rueda de auxilio es un fenómeno global impulsado por la eficiencia energética, la reducción de costos y la electrificación. Sin embargo, el desembarco masivo de las automotrices chinas en los mercados internacionales aceleró una transición que genera tanto alivio logístico para los fabricantes como dolores de cabeza para los conductores.
La salida del neumático de repuesto responde a una convergencia de diferentes factores técnicos y económicos, aunque todos ellos apuntan a una mejora del negocio de los fabricantes y es diametralmente opuesta a las pérdidas que viven los usuarios.
Las marcas aluden que parte de la decisión está enfocada en el peso y el consumo. Un conjunto de auxilio completo puede pesar entre 15 y 25 kilos. Eliminar ese peso muerto permite, según argumento de los fabricantes, reducir fracciones de consumo de combustible y emisiones de carbono, un punto crítico para homologar vehículos bajo normativas ambientales internacionales.
También entra en juego el avance de la electrificación, tanto con modelo 100% eléctricos como los híbridos, especialmente los enchufables. En los primeros, los paquetes de baterías se ubican debajo del piso y en el sector posterior, eliminando el espacio físico donde solía alojarse el repuesto.
En estos casos, sacar la rueda de auxilio permite a las marcas publicar capacidades de carga en el baúl de 60 a 80 litros adicionales en sus fichas comerciales, aunque no siempre sea un espacio práctico de uso. Es más, los kits anti pinchazos que se ofrecen actualmente, suelen venir encastradas en estructuras de telgopor o goma espuma que ocupan espacio innecesario.
Si uno multiplica por millones de unidades, el ahorro de no proveer una quinta rueda ni herramental representa cifras millonarias para las terminales.
El factor chino: autos concebidos para autopistas perfectas
Si bien las marcas europeas y norteamericanas iniciaron el camino reemplazando la rueda convencional por una de uso temporal (la conocida rueda de emergencia o "galletita", los fabricantes chinos fueron un paso más allá al erradicar por completo cualquier elemento físico de reemplazo.
Marcas como BYD, Chery, Haval, BAIC o MG, solo por citar a las más conocidas, diseñan sus vehículos con el foco puesto en su gigantesco mercado doméstico, caracterizado por una infraestructura vial de primer nivel y un sistema de asistencia rápida hiperconectado.
En ese ecosistema urbano, cambiar una cubierta al costado del camino es un concepto obsoleto frente al uso de kits selladores o el auxilio mecánico inmediato.
Y aunque a nuestro mercado llegan algunos vehículos con rueda de auxilio, la mayoría de los modelos que provienen de China lo hacen solo con un kit antipinchazos.
El choque con la realidad regional
La discrepancia surge cuando estos vehículos desembarcan en geografías como la latinoamericana. Las grandes distancias entre ciudades, los tramos sin cobertura de telefonía celular y el estado desparejo del asfalto convierten la falta de repuesto en un riesgo latente.
A veces conviene llevar rueda de auxilio en detrimento del área de carga.A veces conviene llevar rueda de auxilio en detrimento del área de carga.
Un kit antipinchazos puede resolver la pérdida de aire provocada por un clavo en el centro de la banda de rodamiento, pero resulta completamente inútil si el neumático sufre un corte lateral o revienta tras pasar por un bache pronunciado. En tales circunstancias, la única alternativa es la grúa.
Frente a este escenario, crece una postal recurrente entre los nuevos usuarios: comprar por cuenta propia una rueda adicional que termina ocupando, de forma suelta e improvisada, el espacio de carga que los ingenieros intentaron optimizar. (Clarín)