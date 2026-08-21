Cerimedo negó su participación en el ataque a su expareja

El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo rompió en llanto este jueves al presentarse ante el Palacio de Justicia de Santa Cruz, Bolivia, y negó mediante gestos haber participado en el ataque contra su expareja, Nadia Beller. El consultor permanece detenido y la Fiscalía solicitó que cumpla seis meses de prisión preventiva.

Cerimedo llegó al edificio judicial escoltado por fuerzas de seguridad bolivianas y con el rostro cubierto por una capucha. Estaba prevista una audiencia para analizar el pedido de prisión preventiva, aunque finalmente la instancia fue suspendida y reprogramada para este viernes.

En medio del operativo, el exconsultor político habló brevemente con periodistas por primera vez desde su detención. Visiblemente afectado, manifestó que quería “ver” a sus “hijos” y posteriormente se quebró en llanto.

Negó mediante gestos su participación en el ataque

Antes de ingresar al ascensor del Palacio de Justicia, los periodistas le preguntaron quién estaba detrás del ataque contra Beller y si él había sido el autor intelectual. Cerimedo respondió moviendo la cabeza de un lado a otro y levantando los hombros, sin pronunciar palabras.

La prensa también le consultó si había sido quien citó a la abogada de 33 años al hotel donde fue atacada por sicarios. Nuevamente, el detenido negó mediante gestos tener participación en el episodio.

Sin embargo, cuando fue interrogado acerca de cuándo había mantenido su última comunicación con Beller y sobre su relación con el presidente boliviano Rodrigo Paz, Cerimedo permaneció en silencio y no realizó gestos en respuesta a esas preguntas.

“No puedo hablar”

Los periodistas también intentaron conocer su postura sobre la acusación y cómo continuaría su situación profesional. En ese momento, Cerimedo se cubrió el rostro con las manos y mantuvo el silencio.

Instantes antes de ingresar al ascensor, pronunció una breve frase: “No puedo hablar”. Luego entró acompañado por un integrante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Una vez dentro del ascensor, Cerimedo se sentó en el piso y continuó llorando, según registraron los periodistas presentes en el lugar.

La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva

La audiencia prevista para este jueves por la tarde finalmente fue suspendida debido a que Cerimedo y representantes del Ministerio Público no llegaron a horario para la citación. La instancia judicial fue reprogramada para este viernes.

Durante la audiencia deberá analizarse la solicitud presentada por la Fiscalía para que el consultor político cumpla seis meses de prisión preventiva. La acusación sostiene que Cerimedo habría sido el autor intelectual del ataque contra Beller, extremo que deberá determinar la investigación judicial.

Previamente, Cerimedo había declarado que mantenía con Beller un “vínculo de amistad” y había negado cualquier participación en el ataque. La causa continuaba bajo investigación de las autoridades bolivianas.