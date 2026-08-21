Patronato recibe a Gimnasia de Jujuy: entradas, precios y cómo comprar

Patronato recibe a Gimnasia y Esgrima de Jujuy este sábado, desde las 15.30, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 26ª fecha de la Primera Nacional. El club habilitó la venta de entradas y difundió los precios para los diferentes sectores.

El Rojinegro afrontará un nuevo compromiso como local en medio de un presente deportivo adverso y con la necesidad de sumar puntos para mejorar su situación en el campeonato.

Desde la institución informaron que los socios podrán ingresar al estadio con la cuota correspondiente a agosto de 2026 al día. En tanto, los no socios deberán adquirir sus localidades para acceder al encuentro.

Cómo comprar las entradas

Las entradas pueden comprarse de manera online a través de la aplicación oficial patronato.global.fan, donde se encuentran habilitados los distintos sectores del estadio.

También habrá venta presencial el mismo sábado. Las boleterías del estadio Presbítero Bartolomé Grella abrirán desde las 12, tres horas y media antes del inicio del partido.

Cuánto cuestan las entradas

Para las tribunas Popular Grella y San Nicolás, los socios con la cuota de agosto al día ingresarán sin cargo, mientras que los no socios deberán abonar $32.000.

En el caso de damas y jubilados, los socios también tendrán ingreso sin cargo, mientras que para los no socios la entrada tendrá un valor de $18.000. Los menores de hasta 11 años abonarán $10.000 si no son socios.

Para la platea lateral, el valor será de $25.000 para socios y $45.000 para no socios. En la platea central, los precios serán de $30.000 y $60.000, respectivamente.

Valores para otros sectores

La platea Vitalicios tendrá un costo de $20.000, mientras que los menores de cinco años que concurran acompañados por un adulto responsable deberán abonar $10.000 si son socios y $20.000 si no lo son.

De esta manera, Patronato dispuso distintas alternativas para acompañar al equipo en un encuentro importante dentro del tramo final de la temporada. El partido frente al conjunto jujeño será una nueva prueba para el equipo entrerriano, que buscará volver a sumar como local y recuperar confianza ante su gente.