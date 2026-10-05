Travesía del Paraná: quiénes fueron los ganadores de las pruebas de 7,5 y 2,5 kilómetros

La tercera edición de la Travesía del Paraná reunió este sábado a 160 nadadores que participaron de una competencia de aguas abiertas sobre el río. La jornada incluyó pruebas de 7,5 y 2,5 kilómetros y convocó a deportistas de distintas provincias argentinas y de Uruguay. La llegada de ambas distancias se produjo en el balneario municipal, donde familiares y público acompañaron el cierre de la actividad.

La prueba de mayor distancia, de 7,5 kilómetros, tuvo su largada desde Puerto Barrancas, mientras que la competencia de 2,5 kilómetros comenzó en el balneario Thompson. Ambas finalizaron en el balneario municipal durante la tarde.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Paraná junto con instituciones vinculadas a la natación y marcó el cierre de la temporada fría y el comienzo de la etapa estival de aguas abiertas.

Una competencia con participantes de distintas provincias

El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó la cantidad de participantes que tuvo la tercera edición. “Es una carrera de aguas abiertas que cierra la temporada fría e inaugura la etapa estival. Estamos contentos con la cantidad de nadadores, lo que demuestra que es una competencia que viene creciendo y se viene instalando. Nadar en el río Paraná no es para cualquiera y esta oportunidad es grandiosa para muchos de ellos”, sostuvo.

El funcionario también señaló que la mayoría de los participantes había llegado desde otras localidades. “Más del 90% de los nadadores no son de la ciudad y este tipo de evento consolida a Paraná como una plaza deportiva”, remarcó.

Arbitelli también explicó el trabajo realizado junto con las instituciones vinculadas a la natación para concretar la competencia. “Como impulsa la intendenta Rosario Romero, tenemos que ser un Estado facilitador y, en este caso, trabajando con distintas organizaciones para diagramar la Travesía”, agregó.

Destacaron el crecimiento de la propuesta

Edelmiro Morán, representante de Natación Río Uruguay, entidad que participó en el control de la competencia, destacó el incremento en la cantidad de participantes respecto de la edición anterior.

“Tener un crecimiento de más de 50 nadadores en un año es significativo. Lo importante de la competencia es la federalización, porque vienen de distintas partes del país y de países vecinos. Estamos satisfechos por todo lo acontecido y organizado junto a la Municipalidad”, señaló.

La competencia había convocado a nadadores provenientes de diferentes puntos de Argentina y también de Uruguay. Las dos distancias permitieron la participación de deportistas en distintas categorías, con clasificaciones diferenciadas entre quienes utilizaron traje de neopreno y quienes compitieron sin esa indumentaria.

Las experiencias de los participantes

Entre las participantes de la jornada estuvo María Reynoso, quien fue la primera mujer en completar los 7,5 kilómetros. “Fue una carrera linda, que se disfrutó. Se hizo un buen trabajo; a lo último hubo que hacer más fuerza porque el agua te lleva, pero se llegó bien. Una muy buena organización, algo que se disfruta cuando es así. Además, está bueno que se sume más gente a estas travesías”, sostuvo.

En la misma distancia, Mauricio Arias, oriundo de Formosa, fue el primero en arribar entre todos los competidores de los 7,5 kilómetros. “Fue mi segunda Travesía, una experiencia muy linda donde el río y el viento acompañaron y además fue un gran desafío porque hubo más competidores que el año pasado. Además, se ve que está bien organizado, con guardavidas, seguridad y demás”, contó.

En los 2,5 kilómetros, Natalia Luna, de Córdoba, se quedó con el primer puesto entre las mujeres que compitieron con traje de neopreno. “Estoy emocionada porque es mi segunda experiencia en aguas abiertas, la primera en río, y es algo que me encanta. La organización fue espectacular porque no te sentís sola en el agua”, expresó.

Los ganadores de la Travesía del Paraná

En la prueba de 7,5 kilómetros, los primeros puestos fueron:

Varones con traje: Mauricio Arias.

Varones sin traje: Facundo Bertoncini.

Damas con traje: Daniela Corrales.

Damas sin traje: Lucía Reynoso.

En la prueba de 2,5 kilómetros, los ganadores fueron:

Varones con traje: Hernán Bianchini.

Varones sin traje: Pablo Funoll.

Damas con traje: Natalia Luna.

Damas sin traje: Micaela Centurión.

La tercera edición de la Travesía del Paraná concluyó en el balneario municipal, donde se concentró el arribo de los competidores y el acompañamiento de familiares, amigos y público que siguió la actividad.