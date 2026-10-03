“Es vitalizante nadar en agua fría”: participantes contaron su experiencia en la Travesía del Paraná

La tercera edición de la Travesía del Paraná reunió este sábado a más de 160 nadadores de nueve provincias argentinas y Uruguay en el balneario municipal de Paraná. La competencia de aguas frías convocó a deportistas con experiencia en este tipo de pruebas y a participantes que se animaron por primera vez al desafío de nadar en el río.

Durante la jornada, Elonce dialogó con nadadores de distintas localidades, quienes compartieron sus experiencias, las motivaciones para participar y cómo se prepararon para afrontar la travesía.

“Es vitalizante nadar en agua fría”

Andrea Feindberg llegó desde Rosario junto a un grupo de amigos que practican natación en aguas frías durante todo el año. La deportista contó que esta fue la segunda vez que participó de la travesía y destacó la experiencia de nadar en el río Paraná.

“Terminan las aguas templadas en marzo o abril y arrancamos. Acá ya es la segunda vez que venimos porque el año pasado debutamos y es hermosa esta travesía”, relató.

Sobre la temperatura del agua, que durante la competencia rondaba los 17 y 18 grados, explicó que ya comenzaba a acercarse a la categoría de aguas templadas. “Realmente sí le hace honor, pero es muy saludable, es muy lindo, vitalizante nadar en agua fría. Te renueva el colágeno, te oxigena el cuerpo y todos salimos muy felices”, expresó.

Feindberg también explicó que el uso del traje de neoprene depende de la temperatura y de las condiciones de cada nadador. En su caso, lo utiliza durante los períodos más fríos del invierno, aunque en esta ocasión competiría con traje por haberse inscripto en esa categoría.

Nadadores de distintos puntos de la provincia

Entre los participantes también estuvo Juan, oriundo de Concordia, quien llegó a Paraná por tercera vez para acompañar la competencia. El nadador destacó la experiencia de participar en pruebas en el río y la recepción que encuentra en la ciudad.

Travesía del Paraná: 160 nadadores participan de la competencia de aguas abiertas

“Es un placer nadar el río Paraná. Hemos participado en varias competencias y cada vez que venimos somos muy bien recibidos”, señaló.

Juan tenía previsto afrontar el recorrido de siete kilómetros sin traje de neoprene, una modalidad que los nadadores suelen identificar como “a cuero”. Sobre las condiciones del agua, indicó que la temperatura, cercana a los 19 o 20 grados, permitía disfrutar de la experiencia.

Por su parte, Arnoldo Estanciero, también participante del circuito entrerriano de natación, se sumó por primera vez a la Travesía del Paraná. Explicó que lo motivaron la ciudad y la posibilidad de nadar en el río.

Una primera experiencia en aguas frías

Ángela Ramírez, de Villaguay, también participó de la competencia y contó que, aunque nada desde los 13 años, esta era su primera experiencia en una carrera de aguas frías.

La nadadora eligió competir sin traje de neoprene y se mostró entusiasmada por afrontar el desafío. Su participación reflejó la diversidad de trayectorias de quienes se acercaron al balneario municipal para formar parte de la travesía.

Largada de la Travesía del Paraná: 160 nadadores participan de la competencia

La prueba tiene como epicentro de llegada al Balneario Municipal, donde finalizarán los trayectos de 7,5 y 2,5 kilómetros. Los primeros nadadores estaban previstos para arribar alrededor de las 15, mientras que los últimos lo harían cerca de las 15:30.