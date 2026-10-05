Alómetro y alcoholímetro: qué función cumple cada uno en los controles de tránsito

Crespo incorporó un alómetro para agilizar los controles de alcoholemia. El dispositivo detecta rápidamente si existe presencia de alcohol y, cuando el resultado es positivo, se utiliza el alcoholímetro homologado para determinar la graduación.
El Municipio de Crespo incorporó un nuevo alómetro para reforzar y agilizar los controles de alcoholemia. El dispositivo permite realizar una prueba rápida para establecer si un conductor presenta o no alcohol, pero no determina la graduación.
Al respecto, el jefe de Tránsito y Guardia Urbana, Luciano Ríos, explicó a FM Estación Plus que el nuevo equipo funcionará como una primera instancia durante los operativos. “Es un testeador rápido de alcohol”, explicó el funcionario. Para realizar la prueba, el conductor debe soplar frente a la boquilla y, en pocos segundos, el dispositivo arroja un resultado positivo o negativo.
La principal diferencia con el alcoholímetro homologado es que este último permite establecer la graduación alcohólica de la persona. Por eso, ambos dispositivos tendrán funciones distintas dentro de un mismo procedimiento.
Qué ocurre si el alómetro da positivo
Cuando el primer control mediante el alómetro arroje un resultado positivo, el conductor deberá someterse a una segunda prueba.
En ese caso será trasladado hasta el sector donde se encuentre el vehículo de control y se utilizará el alcoholímetro homologado para determinar la cantidad de alcohol.
Ese segundo resultado es el que permitirá continuar con las actuaciones correspondientes y confeccionar el acta.
Posteriormente, la actuación será remitida al Juzgado de Faltas de Crespo, encargado de determinar la sanción correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.
Ríos explicó además que la graduación detectada tiene incidencia en la determinación de la multa.
Buscan controlar más vehículos en menos tiempo
Una de las principales ventajas del nuevo dispositivo será la posibilidad de aumentar la cantidad de conductores controlados sin generar mayores demoras en la circulación.
“En un minuto podés testear cinco o seis vehículos”, ejemplificó Ríos.
Hasta ahora, realizar directamente una medición completa con el alcoholímetro demandaba más tiempo. Con el nuevo sistema, el alómetro permitirá realizar el primer filtro y utilizar el alcoholímetro solamente ante un resultado positivo.
El objetivo será agilizar los procedimientos y alcanzar a una mayor cantidad de vehículos durante cada operativo.
El funcionario precisó que el equipamiento es de la marca Dräger y que, al igual que el alcoholímetro utilizado por el municipio, requiere calibración y homologación anual.
Qué medidas pueden tomarse ante una alcoholemia positiva
Ante un resultado positivo confirmado mediante el alcoholímetro homologado, los inspectores confeccionarán el acta correspondiente.
Además, según explicó Ríos, puede disponerse la retención preventiva del vehículo y de la licencia de conducir.
El jefe de Tránsito diferenció estas medidas preventivas de un secuestro y recordó que posteriormente interviene el Juzgado de Faltas.
En determinadas situaciones también pueden tomar intervención otras áreas municipales relacionadas con adicciones, particularmente ante casos reiterados o siniestros en los que se haya detectado presencia de alcohol.
Los controles serán aleatorios
Ríos adelantó que los próximos operativos no tendrán puntos ni horarios fijos anunciados previamente.
Los controles serán realizados de manera aleatoria en diferentes lugares y horarios de Crespo y estarán coordinados con personal policial.
“Queremos también concientizar”, afirmó el funcionario, quien remarcó que los procedimientos no estarán orientados únicamente a detectar infracciones, sino también a promover conductas responsables al volante.
Capacitarán a los inspectores
Si bien el funcionamiento del alómetro es sencillo, la empresa proveedora brindará una capacitación específica al personal municipal. “La empresa Dräger nos va a mandar un capacitador”, indicó Ríos.
La capacitación incluirá tanto el funcionamiento del nuevo alómetro como el uso del alcoholímetro. De todas maneras, los inspectores ya cuentan con experiencia debido a que los controles de alcoholemia forman parte de las tareas habituales del área.
Finalmente, Ríos recordó que rige el criterio de alcohol cero al conducir y pidió responsabilidad a quienes circulan por la vía pública. “Todos sabemos lo que tenemos que hacer en la vía pública. El tema es ponerlo en práctica”, concluyó.