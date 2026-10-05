"Bienvenido Capitán": Messi se sumó al plantel albiceleste en el predio de la AFA

Lionel Messi llegó el domingo por la tarde a Ezeiza y su sumó al plantel de la Selección para su despedida este martes ante Benín. Hubo entrenamiento y asado.
El domingo por la tarde, Lionel Messi llegó al predio de la AFA para sumarse a la concentración de la selección argentina, compartir un asado con el plantel y comenzar a entrenarse de cara al partido del martes ante Benín, en el Monumental, que marcará su despedida de la camiseta albiceleste.
El rosarino había arribado al país el viernes y pasó unos días junto a su familia en Funes antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires. Su llegada al complejo de la casa madre del fútbol argentino abrió la cuenta regresiva para una de las noches más esperadas por los hinchas.
La AFA se encargó de compartir el momento en sus redes sociales. En la primera publicación, 'Leo' aparece sonriente, con anteojos de sol negros, mientras baja de una combi. El mensaje que acompañó la imagen fue tan breve como elocuente: "Bienvenido capitán. La emoción es total".
La emoción es total 🥺🇦🇷 https://t.co/kZOhLlpIEd</p>— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) <a href="https://x.com/Argentina/status/2106854548493181415?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2026</a></blockquote>
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El volante no será el único invitado especial. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, que también se despidió de la Selección, se sumarán al grupo para acompañar al "10" en su último partido. Leandro Paredes, que no está habilitado para jugar, dirá presente en el asado.
Una agenda con sabor a despedida
Este domingo por la tarde, la Selección Argentina, volvió a entrenarse luego del triunfo ante Burkina Faso en River Plate.
Con el capitán Lionel Messi a la cabeza, la totalidad de los convocados, tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio. Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano, hicieron recuperación durante cuarenta minutos, mientras que el resto, complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.
Lionel Scaloni estuvo al mando de la parte futbolística que se extendió por espacio de cuarenta y cinco minutos en donde el grupo llevó adelante una práctica de fútbol formal con trabajos mixtos en espacio reducido.
Sobre el cierre, hubo fútbol en espacio acortado, en tres bloques de cinco minutos.
Este Lunes 5 de octubre a las 17.30 habrá entrenamiento (abierto 15 minutos iniciales a los medios acreditados por la AFA de forma anual).