Un exjugador de la Selección de Inglaterra identificó a la figura de TV que lo agredió sexualmente

Andy Carroll, exdelantero de la Selección de Inglaterra, identificó públicamente a Kevin Adams como el hombre que lo agredió sexualmente en su vivienda. El futbolista confirmó el nombre del instructor de baile y figura de la televisión británica después de conocer que aparecía en documentos judiciales de acceso público.

Carroll, quien jugó en Liverpool, West Ham y Newcastle, había relatado el episodio en su autobiografía, Owning It, sin revelar inicialmente la identidad del agresor. Adams fue condenado por la agresión, un hecho que el delantero describió como profundamente traumático.

“Ahora que Kevin Adams fue nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar a dejar atrás este capítulo por fin”, expresó en declaraciones a The Sun.

El pedido que hizo tras revelar el nombre

El exjugador de la Selección de Inglaterra pidió que no se compartan fotografías en las que aparezca junto al condenado. Explicó que no quiere seguir viendo su rostro ni encontrarse con esas imágenes cada vez que se habla del caso.

Su decisión de contar lo sucedido también quedó reflejada en el libro. “Fui agredido sexualmente, lo confieso. Da miedo incluso pensarlo, y solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora”, escribió al explicar las dificultades que atravesó para hacer público el abuso.

Antes de incluir ese testimonio, conversó durante un tiempo con su pareja, Lou Teasdale. Carroll señaló que hablar del episodio le generaba temor, pero que decidió compartirlo con la expectativa de que pudiera ayudar a otras personas que hubieran vivido situaciones similares.

El impacto en su vida y en el fútbol

Según su relato, la agresión ocurrió mientras dormía en su casa y el responsable era un conocido de su expareja. Al despertarse, lo expulsó de la vivienda y posteriormente llamó a la Policía.

Carroll también declaró ante el tribunal durante el proceso judicial. Al recordar esa instancia, describió su experiencia como “humillante, vergonzoso y absolutamente horrible”, en una referencia a lo difícil que le resultó volver a hablar de lo ocurrido.

Kevin Adams.

El exdelantero de la Selección de Inglaterra explicó que las consecuencias se extendieron a su vida personal y profesional. “Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol”, afirmó, y agregó que el trauma no desapareció.

Quién es Kevin Adams

Adams es un instructor de baile, coreógrafo y preparador físico británico que alcanzó notoriedad televisiva a comienzos de los años 2000. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación como profesor de baile y acondicionamiento físico en Fame Academy, el concurso musical de la BBC.

Su trayectoria también incluyó trabajos vinculados con artistas como Mariah Carey y el grupo Spice Girls, además de apariciones en otros programas británicos. Esa exposición pública explica la referencia de Carroll a una figura conocida de la televisión.

Al explicar por qué decidió incorporar el abuso a su autobiografía, Carroll resumió el propósito de su testimonio: “Si esto ayuda aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena”. La identificación pública del condenado forma parte de ese proceso, en el que también pidió respeto por su decisión de dejar atrás el episodio.