Denuncian por abuso sexual a un ex jugador de Boca y a otros dos futbolistas de Alianza Lima

Una denuncia por abuso sexual con acceso carnal involucra a tres futbolistas del club Alianza Lima de Perú, entre ellos el ex defensor de Boca Juniors Carlos Zambrano. La presentación fue realizada por una joven argentina de 22 años ante la Justicia de Buenos Aires, aunque el episodio denunciado habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Según la información judicial, la presunta víctima decidió formalizar la acusación en el país tras regresar a la Argentina. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de asistencia médica y las primeras medidas de investigación.

Cómo se originó la denuncia

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, la joven asistió al Hotel Hyatt acompañada por una amiga luego de haber sido invitada por uno de los futbolistas. En el encuentro también se encontraban Miguel Trauco y Sergio Peña Flores.

Siempre según su testimonio, después de compartir bebidas alcohólicas en una habitación, se produjo el ataque por parte de los tres deportistas.

Tras lo ocurrido, la denunciante regresó a territorio argentino y acudió a distintos centros de salud para recibir atención médica y dejar constancia de los hechos.

Intervención médica y judicial

Entre los establecimientos donde fue asistida figura la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro. Posteriormente se presentó en el Hospital Muñiz, donde manifestó su voluntad de impulsar la acción penal, lo que derivó en la intervención policial y judicial.

Zambrano es uno de los acusados. Foto: Archivo.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, que dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal.

Como parte de las primeras diligencias, se ordenó el secuestro de las prendas utilizadas durante el episodio, la obtención de historias clínicas y la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente. También se dio intervención al Programa 137 para acompañamiento y contención.

Además, se otorgó un botón de pánico como medida preventiva para resguardar la seguridad de la denunciante.

Medidas del club

En paralelo, la institución peruana emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres jugadores mientras avanza la investigación. La entidad expresó su disposición a colaborar con las autoridades y señaló que inició un procedimiento disciplinario interno.

Por el momento, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis pericial, mientras la Justicia busca determinar responsabilidades en torno al presunto abuso denunciado.