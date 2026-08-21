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Paraná Pedido de paradero

Vieron en Buenos Aires a “Zolo”, el hombre que era buscado en Paraná

Enrique Bader, conocido como “Zolo”, falta de su entorno desde hace tres meses. Tras difundirse su búsqueda, informaron que fue visto recientemente en Buenos Aires.

21 de Agosto de 2026
Enrique Bader "Zolo"
Enrique Bader "Zolo"

Enrique Bader, conocido como “Zolo”, falta de su entorno desde hace tres meses. Tras difundirse su búsqueda, informaron que fue visto recientemente en Buenos Aires.

En las últimas horas se difundió en Paraná un pedido de paradero para poder localizar a Enrique Bader, conocido personaje de la ciudad conocido como “Zolo”, quien se encontraba alejado de su entorno desde hacía aproximadamente tres meses.

 

Luego de difundirse públicamente su búsqueda, allegados recibieron información que indicó que el hombre de 55 años había sido visto hace aproximadamente 15 días en Buenos Aires.

 

Según explicaron, “Zolo” había viajado hacia Buenos Aires y, desde entonces, no habían vuelto a tener noticias sobre él.

Ante la falta de información durante ese período, decidieron lanzar una búsqueda a través de las redes sociales. Para ello difundieron una fotografía del hombre y solicitaron colaboración a quienes pudieran aportar algún dato que permitiera establecer dónde se encontraba.

 

Un llamado aportó un dato sobre su paradero

Horas después de que el pedido comenzara a circular, su entorno recibió un llamado que aportó una nueva pista. Según les comunicaron, Bader había sido visto hace unos 15 días en Buenos Aires.

 

La información generó una referencia más reciente sobre sus movimientos, aunque hasta el momento no permitió establecer su ubicación actual ni retomar el contacto con él.

 

Por ese motivo, el pedido de colaboración continuaba vigente. Los allegados solicitaron que cualquier persona que lo haya visto recientemente o cuente con información se comunique con al 343 5018034, donde se reciben datos que puedan resultar útiles para avanzar con la búsqueda.

Temas:

Enrique Bader Zolo pedido de paradero búsqueda de persona Desaparecido Buenos Aires
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