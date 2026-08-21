Escanearon seis encomiendas y hallaron más de 3.000 municiones sin documentación

Un cargamento compuesto por más de 3.000 municiones para armas largas y cortas fue detectado dentro de seis encomiendas durante un procedimiento realizado en la provincia de Buenos Aires. Las piezas postales no contaban con la documentación necesaria para acreditar la legalidad del traslado.

El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves sobre el kilómetro 94,400 de la Ruta Nacional N°9. En ese sector trabajaron integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás”.

Los efectivos inspeccionaron un vehículo perteneciente a un servicio de paquetería y advirtieron anomalías en seis cajas. Ante esa situación, resolvieron interdictar las piezas postales para profundizar el procedimiento y establecer qué elementos eran transportados.

El escáner reveló elementos dentro de las cajas

Las seis encomiendas fueron sometidas a un control mediante un dispositivo de escaneo. Las imágenes obtenidas permitieron observar la presencia de cuerpos extraños en el interior de los paquetes, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

El Juzgado Federal de Campana autorizó la apertura de las cajas. Al revisar el contenido, el personal de Gendarmería Nacional constató que se trataba de municiones de diferentes calibres, enviadas sin ningún aval que permitiera justificar su transporte.

Según el detalle oficial, fueron encontrados 2.800 proyectiles calibre .22 y 120 cartuchos militares calibre .30-06. También había 70 unidades calibre .308, otras 40 calibre .300 y 50 municiones calibre .223.

Las municiones quedaron a disposición judicial

En total, los agentes contabilizaron 3.080 municiones distribuidas entre las seis encomiendas. La carga completa fue decomisada debido a que no se presentó documentación habilitante para su circulación a través del servicio de paquetería.

Tras finalizar el recuento, el personal interviniente confeccionó las actuaciones correspondientes. Tanto las cajas como su contenido quedaron bajo resguardo y a disposición del magistrado federal que interviene en el expediente.

La información difundida no precisó el lugar desde donde fueron despachados los paquetes ni su destino final. Tampoco se comunicaron, hasta el momento, medidas contra las personas vinculadas con el envío, mientras la Justicia procura establecer el origen de las municiones y las circunstancias en las que fueron incorporadas al transporte.