Morosidad: Fintech proponen cambios para evitar el sobreendeudamiento

La Cámara Argentina Fintech alertó por el aumento de la morosidad en los créditos y sostuvo que enfrentar el problema requiere “soluciones compartidas”. Entre sus propuestas, planteó mejorar la información disponible para evaluar a los solicitantes y evitar la acumulación de deudas.

La posición de la entidad, que reúne a empresas del ecosistema financiero digital, se conoció en medio del debate por el endeudamiento de las familias argentinas. Según datos de la consultora Analytica, casi tres de cada diez personas con créditos registran atrasos superiores a 90 días.

Medido en dinero, el crédito total destinado a las familias asciende a $82,8 billones, de los cuales $13,5 billones, equivalentes al 16,3%, se encuentran en situación irregular.

Qué proponen las fintech ante el aumento de la mora

“La respuesta a la mora requiere soluciones compartidas: avanzar en mejorar la información crediticia disponible, reducir la carga impositiva, promover más educación financiera y alternativas tempranas para quienes atraviesan dificultades”, sostuvo la Cámara.

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con la Central de Deudores del Banco Central. Según explicó la entidad, actualmente la información sobre la situación de los créditos presenta un rezago de aproximadamente 60 días.

“Reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito”, argumentó.

Más de 10 millones de personas tienen créditos fintech

La Cámara también defendió el crecimiento del financiamiento digital y señaló que, antes de la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech, mientras que actualmente esa cifra supera los 10 millones de usuarios. De ese universo, 3,8 millones no cuentan con un crédito bancario.

La entidad consideró que las plataformas digitales permitieron incorporar al sistema formal a personas que anteriormente tenían dificultades para acceder al financiamiento. “Para muchas de ellas, la alternativa no era elegir entre un banco y una fintech, sino entre acceder a un crédito formal o recurrir a circuitos informales”, señaló.

Además, sostuvo que registrar las obligaciones y el comportamiento de pago permite construir un historial crediticio que posteriormente podría facilitar el acceso a mayores montos, plazos más extensos y mejores condiciones.

Cuánto representa el crédito en Argentina

Según la Cámara Argentina Fintech, el crédito al sector privado representa apenas 13% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 53% registrado en promedio en América Latina y el Caribe.

“Para seguir desarrollándose, el país necesita más crédito formal, no menos”, afirmó la entidad, que calificó las dificultades para acceder al financiamiento como un problema estructural de la economía argentina.

Otra propuesta consiste en avanzar con el Sistema de Finanzas Abiertas impulsado por el Banco Central, mediante el cual cada persona podría autorizar que información actualmente distribuida entre diferentes organismos y entidades sea utilizada para analizar su situación financiera.

Cómo se distribuye la deuda irregular

Los bancos concentran el 81,1% del crédito total a las familias, equivalente a $67,2 billones, y representan el 63,3% del monto irregular, con aproximadamente $8,5 billones.

Las fintech, en tanto, representan el 11,7% del crédito otorgado, con $9,7 billones, y concentran el 16,3% del volumen irregular, equivalente a unos $2,2 billones.

Los restantes proveedores financieros reúnen el 7,1% del crédito, con $5,9 billones, pero representan el 20,4% del monto irregular, unos $2,8 billones.

Frente a ese escenario, la Cámara sostuvo que mejorar la disponibilidad de información, promover educación financiera, reducir la carga tributaria y ofrecer alternativas tempranas a quienes presentan dificultades de pago podrían contribuir a reducir los niveles de morosidad.