Día del Bancario 2026: cuánto se paga y qué día de noviembre se cobra

El Día del Bancario 2026 se celebrará el viernes 6 de noviembre y los empleados del sector financiero percibirán una compensación extraordinaria que actualmente tiene un piso de $2.195.485,78. La cifra fue actualizada después de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y todavía deberá incorporar nuevos ajustes antes de su pago.

La actualización se produjo en el marco de las paritarias bancarias y acompañó la corrección del 2,1% aplicada a las escalas salariales. El mecanismo acordado entre la representación gremial y las cámaras empresariales contempla revisiones periódicas vinculadas con la evolución de los precios.

Por ese motivo, los $2.195.485,78 constituyen una referencia mínima y no el monto definitivo que llegará a los trabajadores en noviembre. La asignación tendrá otras dos actualizaciones antes de su liquidación, correspondientes a los índices de inflación de agosto y septiembre.

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

El piso actualizado de $2.195.485,78 representa un incremento cercano a los $45.000 respecto del valor que estaba vigente previamente. Se trata del bono base garantizado sobre el cual se determina la compensación correspondiente a la categoría inicial contemplada dentro del convenio colectivo del sector.

El monto, sin embargo, no será idéntico para todos los empleados. Aquellos trabajadores que cuenten con mayor antigüedad, títulos específicos o adicionales vinculados con sus funciones podrán recibir cifras superiores. Entre esos conceptos se encuentra, por ejemplo, el adicional por falla de caja.

La compensación se abona todos los años con motivo del Día del Bancario, fecha que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida el 6 de noviembre de 1924. La jornada constituye además una fecha particular dentro del calendario de la actividad financiera.

Los salarios bancarios también se actualizaron

En paralelo con la modificación de la compensación extraordinaria, las escalas salariales del sector también incorporaron la actualización derivada del IPC. De acuerdo con los valores informados, para septiembre el haber básico se ubicará en $2.462.782,91.

A esa suma se agregarán $71.191,37 correspondientes al concepto de participación en las ganancias, conocido como ROE. De esta manera, el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores bancarios alcanzará los $2.533.974,28.

En cuanto al bono del Día del Bancario, las estimaciones privadas mencionadas anticipan que las próximas actualizaciones podrían representar conjuntamente entre un 3,5% y un 4%. Sin embargo, el importe final dependerá de los datos oficiales de inflación y terminará de definirse una vez conocido el IPC de septiembre, previsto para mediados de octubre.

Cuándo se conocerá el monto definitivo

El dato central para los trabajadores es que los $2.195.485,78 no serán necesariamente la cifra que cobrarán el 6 de noviembre. El esquema de actualización mensual permitirá que la compensación acompañe los movimientos salariales previos a la fecha.

Así, una vez incorporados los índices pendientes, quedará establecido el piso definitivo correspondiente al Día del Bancario 2026. Sobre ese valor se aplicarán luego las diferencias que correspondan según la categoría y los adicionales de cada trabajador.