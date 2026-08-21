Di María abrió la puerta al retiro tras la eliminación de Rosario Central: “Ahora tocar pensar”

La eliminación de Rosario Central en los octavos de final de la Copa Libertadores dejó una fuerte señal de incertidumbre sobre el futuro de Ángel Di María. Visiblemente afectado por la derrota ante Corinthians, el capitán canalla aseguró que deberá analizar qué quiere hacer durante la próxima etapa de su carrera.

El conjunto rosarino perdió 1-0 durante la noche del jueves en el Arena Corinthians y quedó fuera del principal torneo continental. El desenlace representó un duro golpe para el delantero, quien había regresado al club con la expectativa de competir por títulos y afrontar nuevamente la Libertadores.

“Es un momento duro porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, manifestó el futbolista después del encuentro, en declaraciones a ESPN.

El análisis de la eliminación

Al evaluar el rendimiento de Rosario Central, Di María reconoció que el equipo no logró desarrollar el partido que había planificado. El Canalla generó oportunidades, pero no consiguió convertir y terminó pagando la efectividad del conjunto brasileño.

"MOMENTO DURO PORQUE MI SUEÑO ERA OTRO. AHORA VA A TOCAR PENSAR Y VER QUÉ ES LO QUE QUIERO SEGUIR HACIENDO" El descargo de Ángel Di María luego de la eliminación de Rosario Central en la CONMEBOL #Libertadores 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mita0IE64c — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2026

“Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseábamos hacer. Nos costó un montón y no pudimos concretar las que tuvimos”, señaló en diálogo con Fox Sports, todavía afectado por el resultado conseguido en San Pablo.

El campeón del mundo también se refirió al desarrollo de la serie y lamentó las oportunidades desaprovechadas. “En la ida podríamos haber hecho la diferencia, pero el fútbol es así. Ahora ellos, con uno menos, lograron convertirnos. A veces no te toca y hoy no se nos dio”, expresó.

El contrato de Di María con Rosario Central

Las declaraciones del atacante generaron interrogantes porque en junio había renovado su vínculo con Rosario Central hasta mediados de 2027. Para ese momento tendrá 39 años, aunque todavía no confirmó si cumplirá íntegramente el acuerdo firmado con la institución.

Di María regresó al Canalla a mediados de 2025, luego de permanecer durante 18 años en el fútbol europeo. Su vuelta representó uno de los movimientos más destacados del mercado argentino y le permitió reencontrarse profesionalmente con el club en el que inició su carrera.

Desde su regreso, el delantero disputó 43 encuentros, convirtió 14 goles y entregó siete asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón de la Liga Profesional 2025, mientras ahora deberá resolver si continúa compitiendo o comienza a evaluar el cierre de su trayectoria profesional.