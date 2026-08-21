Trasladaron nueve tigres y seis leones del ex zoológico de Luján a un santuario en Sudáfrica

Los nueve tigres y seis leones africanos fueron trasladados desde el ex zoológico de Luján hasta un santuario de Sudáfrica, donde permanecerán bajo cuidados especializados.
Con el objetivo de facilitar la relocalización de animales silvestres en cautiverio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió el Certificado Veterinario Internacional (CVI) para la exportación hacia la República de Sudáfrica de nueve tigres y seis leones africanos que se encontraban en el ex zoológico de Luján.
La operatoria, impulsada por la organización internacional Four Paws y coordinada entre el SENASA, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa exportadora, forma parte de una iniciativa que tiene como finalidad reubicar a estos ejemplares silvestres en santuarios de vida libre. En esta ocasión, los mismos fueron trasladados al Lionsrock Big Cat Sanctuary, un santuario de grandes felinos situado en Bethlehem, Sudáfrica.
En este marco, el organismo sanitario nacional verificó en primera instancia el cumplimiento de los requisitos sanitarios y documentales de la totalidad de los animales, como la identificación por microchip, la cuarentena obligatoria previa al egreso, la aplicación de la vacuna antirrábica, de tratamientos antiparasitarios internos y externos, junto con un examen clínico. Finalmente, la oficina del Lazareto del Centro Regional Metropolitano del SENASA emitió el CVI que amparó el movimiento.
Antes de embarcar, se corroboró la totalidad de la documentación requerida, incluyendo los permisos de exportación y de tránsito correspondientes a las escalas, junto con la autorización de fauna silvestre/CITES. El traslado se realizó en contenedores conforme a las normas y estándares de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), los cuales deben ser nuevos o desinfectados y fumigados antes de cualquier carga de animales, y brindar las garantías esenciales de bienestar animal.
Cabe destacar que el SENASA realizó las negociaciones correspondientes con el servicio veterinario oficial de Sudáfrica para actualizar el acuerdo de certificación, necesario para la exportación de los ejemplares silvestres. Además, coordinó con las autoridades sanitarias de Alemania y Países Bajos —donde los animales trasladados hicieron escala—, con el objetivo de evitar demoras durante el viaje.
El santuario Lionsrock ofrece un hogar permanente y adecuado a más de 80 grandes felinos rescatados (leones, tigres, leopardos) de todo el mundo. Allí se les proporciona un espacio apropiado para su especie durante el resto de su vida, considerando que se trata de animales que vivieron muchos años en cautiverio que no pueden ser liberados y/o reinsertados en su hábitat natural.
Por este motivo, la organización les ofrece un refugio seguro, donde puedan desarrollar sus comportamientos naturales, pero que también dispongan de atención profesional adaptada a sus necesidades, ya que se trata de felinos cuya capacidad de supervivencia se encuentra limitada y depende en gran parte de la colaboración de personal especializado.
Junto con FourPaws y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el SENASA continuará con sus tareas de certificación sanitaria y exportación de más de 30 grandes felinos que actualmente se encuentran en el ex zoológico de Luján, los cuales serán reubicados en santuarios de vida libre.