Créditos hipotecarios cayeron 47% y los bancos endurecieron las condiciones para acceder

Los créditos hipotecarios registraron una caída del 47% durante los primeros siete meses de 2026 y mostraron una fuerte desaceleración respecto del impulso que habían alcanzado durante el año anterior. Entre enero y julio se contabilizaron y estimaron 13.329 nuevas operaciones, frente a las 25.160 del mismo período de 2025.

Los datos surgieron del Monitor de Crédito Hipotecario elaborado por Tejido Urbano y mostraron que la contracción del financiamiento fue considerablemente mayor que la registrada por las operaciones inmobiliarias.

Durante el primer semestre se realizaron 55.035 escrituras en la provincia de Buenos Aires, un 7,8% menos que un año antes. En la Ciudad de Buenos Aires se concretaron 29.477 operaciones, apenas un 0,2% por debajo del mismo período de 2025.

Menos compras de viviendas se concretaron con hipotecas

La diferencia entre ambos indicadores mostró que el enfriamiento hipotecario no estuvo explicado únicamente por una menor cantidad de compraventas, sino también por una reducción de la utilización del financiamiento bancario.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 6.913 escrituras con garantía hipotecaria durante el primer semestre, frente a 10.261 del mismo período de 2025. Esto representó una caída interanual del 32,6%.

En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, hubo 4.152 escrituras con hipoteca frente a las 6.610 registradas un año antes, con una disminución del 37,2%.

El mercado encontró un nuevo nivel de actividad

Durante junio, las hipotecas representaron el 11,5% de las escrituras bonaerenses y el 12,8% de las operaciones porteñas. Si bien esos porcentajes mostraron cierta recuperación, todavía permanecieron por debajo de los niveles registrados durante el ciclo expansivo de 2025.

El informe calculó que en junio se concretaron 1.805 nuevas altas hipotecarias, mientras que para julio estimó unas 1.722. Un año antes se habían registrado 3.978 y 5.125 operaciones, respectivamente.

De esta manera, junio y julio dejaron un nuevo nivel de actividad de entre 1.700 y 1.800 créditos mensuales. Para Tejido Urbano, los números reflejaron una estabilización después de las fuertes bajas de abril y mayo, aunque todavía no representaron una recuperación.

Menos créditos, pero por montos mayores

Pese a la caída en la cantidad de operaciones, durante el primer semestre se otorgaron aproximadamente US$905 millones en créditos hipotecarios, una cifra similar a la movilizada durante todo 2024.

La combinación entre una menor cantidad de préstamos y un volumen de dinero que se mantuvo elevado mostró otra característica del mercado: se otorgaron menos créditos, pero por montos promedio mayores.

En junio, por ejemplo, el monto promedio de las escrituras con hipoteca en la provincia de Buenos Aires se ubicó en aproximadamente US$97.844.

Subieron las tasas y se redujeron los plazos

Las condiciones ofrecidas por las entidades bancarias también se volvieron más exigentes. La tasa promedio de los nuevos créditos pasó del 6,66% en abril al 6,92% en mayo y alcanzó el 7,02% en junio.

Al mismo tiempo, el plazo promedio se redujo. Mientras que en abril se ubicaba en 24,7 años, durante junio descendió hasta los 23 años.

El escenario podría estar modificando también el perfil de quienes logran acceder al financiamiento. Según el informe, ante condiciones más restrictivas, los hogares con mayores ingresos y capacidad de ahorro podrían adquirir una mayor participación dentro del mercado hipotecario.

Qué puede pasar con los créditos hipotecarios

Uno de los cambios relevantes para el segundo semestre fue el del Banco Nación, que elevó del 6% al 6,7% la TNA fija de su línea +Hogares para créditos UVA destinados a vivienda única y permanente de clientes que cobran sus haberes en la entidad.

En paralelo, distintas provincias avanzaron con programas propios para sostener el financiamiento habitacional, mientras el Gobierno nacional trabajó en herramientas destinadas a ampliar las garantías y desarrollar mecanismos de securitización hipotecaria.

Para Tejido Urbano, la evolución de las altas durante los próximos meses permitirá determinar si el mercado hipotecario encontró finalmente un piso o si la contracción continuará. Los cambios en las tasas y condiciones no se reflejan inmediatamente en las escrituras debido al tiempo que transcurre entre la solicitud del préstamo, su aprobación, la búsqueda de la propiedad, la tasación y la concreción de la operación.