El testimonio de los fanáticos del Turismo Carretera en Paraná: “Es una pasión y un cable a tierra”

La previa del Turismo Carretera en Paraná comenzó durante la madrugada de este viernes con largas filas sobre la Ruta Nacional 12. Fanáticos de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias aguardaron dentro de autos, camionetas y casas rodantes para ingresar al autódromo.

El móvil de Elonce dialogó con algunos de los aficionados que permanecían sobre la banquina. Pese al frío, la acumulación de barro y la demora en la apertura, los grupos se organizaron con mate, alimentos, leña y elementos para acampar durante todo el fin de semana.

El ingreso estaba anunciado inicialmente para las 8, pero fue reprogramado para las 10, según les comunicaron a quienes formaban la fila. Esa modificación prolongó la espera y mantuvo una importante cantidad de vehículos detenidos en las inmediaciones del Club de Volantes Entrerrianos.

Llegaron desde diferentes puntos de Entre Ríos

Oscar, vecino de San Benito, volvió a ocupar el primer lugar de la fila, posición que también había conseguido durante la edición anterior. “Estamos nuevamente primeros, haciendo el aguante. La idea es ingresar, armar el campamento y acomodarnos para pasar la noche”, contó a Elonce.

El hombre llegó acompañado por integrantes de la Peña Los Clásicos, un grupo compuesto por unas 15 personas. “Queremos que gane Mariano Werner y que el tiempo acompañe. Venimos preparados para pasar la noche y compartir con la gente que llega desde afuera”, expresó.

Entre quienes esperaban por el Turismo Carretera en Paraná también estaba Claudio, quien viajó desde San Salvador junto con otras tres personas. El grupo arribó el jueves alrededor de las 22 y llevó alimentos y abrigo para permanecer en el circuito. “Trajimos para hacer asado, milanesas y un estofado. Con estas temperaturas, es ideal”, señaló el simpatizante de Agustín Canapino.

El campamento como parte del folclore del TC

Otro grupo se instaló cerca del ingreso con un fuego que permaneció encendido durante toda la noche. Uno de sus integrantes explicó que se quedó despierto para mantener las brasas y contar con agua caliente durante la fría madrugada.

“Lo que más nos gusta es estar con amigos y compartir. Más allá del resultado deportivo, disfrutamos la comida, el truco y estos dos o tres días juntos”, relató uno de los miembros de la Peña Los Clásicos, que reúne entre 25 y 30 aficionados.

Las lluvias de los últimos días también formaron parte de la experiencia. Los hinchas señalaron que varios vehículos quedaron empantanados y que el agua acumulada formó grandes charcos, aunque las dificultades no modificaron sus planes de permanecer durante el fin de semana.

Visitantes que llegaron desde San Luis

La convocatoria del Turismo Carretera en Paraná también atrajo público de otras provincias. Una pareja proveniente de San Luis Capital recorrió varios kilómetros en un furgón acondicionado con cama y todo lo necesario para permanecer entre tres y cuatro días.

“Somos seguidores del TC, nos encanta y es un cable a tierra para nosotros”, contó el visitante. La pareja expresó su apoyo a Mariano Werner y adelantó que aprovechará su estadía para recorrer diferentes lugares de la capital entrerriana.

La décima fecha del Turismo Carretera y TC Pista se disputará el sábado 22 y domingo 23 de agosto. La competencia cerrará la Etapa Regular y definirá a los pilotos que avanzarán mejor posicionados hacia la Copa de Oro.