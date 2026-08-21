Así quedó el salario de los trabajadores de estaciones de servicio en agosto

Los trabajadores de cada estaciones de servicio alcanzada por el último acuerdo paritario comenzaron a percibir en agosto los salarios actualizados. La escala comprende a empleados de establecimientos pertenecientes a YPF, Shell, Axion y otras marcas del sector.

Para un operario de playa, conocido habitualmente como playero, el salario básico mensual quedó establecido en $1.545.472,32. La cifra representa el piso correspondiente a la categoría antes de incorporar los adicionales previstos por el convenio.

Según la escala salarial difundida por el sector, el valor diario de un playero es de $61.818,89 y la hora de trabajo alcanza los $7.727,36. El ingreso definitivo puede variar según la antigüedad, las tareas efectuadas y el cumplimiento de las condiciones requeridas para cobrar otros conceptos.

Cómo quedaron las diferentes categorías

El encargado de una estaciones de servicio tiene un básico mensual de $1.600.406,45 y un valor horario de $8.002,03. Para el personal administrativo, la remuneración parte de $1.569.084,68, con una hora fijada en $7.845,42.

El operario de servicio percibe un básico de $1.564.268,58 y $7.821,34 por hora, mientras que el operario auxiliar recibe $1.505.559,36 mensuales y $7.527,80 por cada hora trabajada. En el caso del conductor, los montos son de $1.535.177,25 y $7.675,89, respectivamente.

La escala también establece $1.529.943,26 para el operario de interior y anexos, con un valor horario de $7.649,72. Para el sereno, el salario básico asciende a $1.541.730,26 y la hora se ubica en $7.708,65.

Los adicionales que incrementan el ingreso

Además del básico, los empleados pueden cobrar un adicional por asistencia equivalente al 8% de su categoría. El beneficio corresponde a quienes cumplen con las condiciones de presencialidad fijadas por el acuerdo laboral.

Otro concepto es el adicional por movimiento de fondos, también equivalente al 8% del salario básico. Alcanza a trabajadores que administran dinero, entre ellos encargados, administrativos, playeros, conductores, operarios de interior y serenos.

La antigüedad aporta un 2% adicional por cada año trabajado desde el primero hasta el vigésimo. A partir de los 21 años de servicio, el porcentaje previsto se eleva al 3% por año.

Cómo se aplicó la actualización salarial

El último entendimiento paritario contempló aumentos escalonados y sumas fijas durante varios meses. En abril se otorgaron $70.700 no remunerativos, que posteriormente fueron incorporados al salario básico junto con una actualización del 2,3%.

Durante mayo se aplicó una mejora del 2,2%, mientras que en junio se acordó otra suba del 2% y una asignación no remunerativa de $30.000. Ese monto quedó incorporado definitivamente al básico de todas las categorías en julio.

De esta manera, el salario que cobra un trabajador de estaciones de servicio puede superar la cifra inicial cuando se agregan asistencia, manejo de fondos y antigüedad. Los montos informados corresponden al básico convencional y no representan necesariamente el ingreso final de bolsillo.