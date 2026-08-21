Camioneta despistó y chocó contra un guardarraíl en la Autovía 14

En la madrugada de este viernes, una camioneta despistó en la Autovía 14, a la altura de la intersección con avenida 25 de Mayo, en uno de los accesos a la localidad de Chajarí. El vehículo terminó impactando contra un sector ubicado junto a la traza y sus ocupantes debieron recibir asistencia médica.

El siniestro fue protagonizado por una Toyota SW4 que circulaba por la Ruta Nacional 14 en sentido sur-norte. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el rodado había partido desde Buenos Aires y tenía como destino Paraguay.

La camioneta era conducida por un hombre de 76 años, quien viajaba acompañado por otro hombre de 50 y tres mujeres de 46, 42 y 72 años. Todos los ocupantes tenían domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Los ocupantes fueron trasladados al hospital

Por causas que se trataban de establecer, el conductor perdió el control de la Toyota SW4, que salió de la cinta asfáltica y terminó colisionando contra un desagüe ubicado hacia el sector este de la autovía, en cercanías del guardarraíl.

Como consecuencia del impacto, los acompañantes sufrieron distintas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital Santa Rosa de Chajarí para una evaluación médica.

Según el informe preliminar del médico policial, todos los ocupantes del vehículo presentaron lesiones de carácter leve. No obstante, quedaron pendientes estudios para descartar otras posibles lesiones.